De kop is eraf bij de F1 Grand Prix van Monaco. Na de eerste vrije training zijn er een aantal blije gezichten, zoals bij thuisheld Charles Leclerc die het snelst was met zijn Ferrari, maar ook een aantal gefrustreerde gezichten. Zo hadden Haas-teamgenoten Ollie Bearman en Esteban Ocon het met elkaar aan de stok op de straten van Monte Carlo.

Leclerc was het snelst in de openingssessie voor Ferrari-ploegmaat Lewis Hamilton. Terwijl Max Verstappen derde werd voor de Mercedessen, kwam Lando Norris niet verder dan de zesde stek. Nico Hülkenberg, Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto en Pierre Gasly maakten de top tien af. Waar Haas het seizoen geweldig begon met een zevende en een vijfde plaats, valt de Amerikaanse renstal qua prestaties de laatste tijd flink tegen.

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Bearman noemt Ocon een idioot

Tijdens de eerste vrije training in Monaco hebben ze het tij nog niet kunnen keren. Bearman werd zestiende op bijna twee en een halve seconde achterstand van Leclerc, en Ocon werd zeventiende. Hij was een aantal honderdsten langzamer dan de Brit. Vlak voor de flinke crash van Isack Hadjar kwamen de Haas-coureurs elkaar tegen in de Piscine-chicanes. "Tja, hij zou toch niet twee keer achter elkaar mijn ronden moeten verpesten, weet je?! In dit snelle [gedeelte]...", klonk het vanuit Ocon over de boardradio. Bearman zag hem in zijn spiegels en reageerde: "Wat een idioot, man. Dat was ongelooflijk dom van Esteban!"

Tensions flare between the Haas team mates ?



Esteban Ocon gets rather frustrated behind Ollie Bearman on a push lap! #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/f0vuLkWwX8 — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

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