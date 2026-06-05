Teammaten Bearman en Ocon bekvechten tijdens eerste training Monaco: "Wat een idioot!"
Teammaten Bearman en Ocon bekvechten tijdens eerste training Monaco: "Wat een idioot!"
De kop is eraf bij de F1 Grand Prix van Monaco. Na de eerste vrije training zijn er een aantal blije gezichten, zoals bij thuisheld Charles Leclerc die het snelst was met zijn Ferrari, maar ook een aantal gefrustreerde gezichten. Zo hadden Haas-teamgenoten Ollie Bearman en Esteban Ocon het met elkaar aan de stok op de straten van Monte Carlo.
Leclerc was het snelst in de openingssessie voor Ferrari-ploegmaat Lewis Hamilton. Terwijl Max Verstappen derde werd voor de Mercedessen, kwam Lando Norris niet verder dan de zesde stek. Nico Hülkenberg, Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto en Pierre Gasly maakten de top tien af. Waar Haas het seizoen geweldig begon met een zevende en een vijfde plaats, valt de Amerikaanse renstal qua prestaties de laatste tijd flink tegen.
Bearman noemt Ocon een idioot
Tijdens de eerste vrije training in Monaco hebben ze het tij nog niet kunnen keren. Bearman werd zestiende op bijna twee en een halve seconde achterstand van Leclerc, en Ocon werd zeventiende. Hij was een aantal honderdsten langzamer dan de Brit. Vlak voor de flinke crash van Isack Hadjar kwamen de Haas-coureurs elkaar tegen in de Piscine-chicanes. "Tja, hij zou toch niet twee keer achter elkaar mijn ronden moeten verpesten, weet je?! In dit snelle [gedeelte]...", klonk het vanuit Ocon over de boardradio. Bearman zag hem in zijn spiegels en reageerde: "Wat een idioot, man. Dat was ongelooflijk dom van Esteban!"
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Thuisheld Leclerc snelste in eerste vrije training voor GP Monaco, Hadjar en Alonso crashen
- 3 uur geleden
- 1
LIVE | Tweede vrije training GP Monaco: Verstappen snelste op softs, einde sessie Norris
- 39 minuten geleden
Grand Prix Monaco
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
LIVE | Tweede vrije training GP Monaco: Verstappen snelste op softs, einde sessie Norris
FIA sluit onderzoeken af en velt oordeel over Russell, Leclerc en Lindblad
Thuisheld Leclerc snelste in eerste vrije training voor GP Monaco, Hadjar en Alonso crashen
Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen
Net binnen
LIVE | Tweede vrije training GP Monaco: Verstappen snelste op softs, einde sessie Norris
- 39 minuten geleden
FIA sluit onderzoeken af en velt oordeel over Russell, Leclerc en Lindblad
- 55 minuten geleden
'F1 past motorplan aan na verzet Ferrari: akkoord wordt in Spanje verwacht'
- 1 uur geleden
- 1
Verstappen benaderd voor nieuw contract maar tekent nog niet: 'Eerst dít nog beslissen'
- 1 uur geleden
Teammaten Bearman en Ocon bekvechten tijdens eerste training Monaco: "Wat een idioot!"
- 2 uur geleden
FIA roept vier coureurs op het matje na VT1 in Monaco
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de race in Monaco dit weekend
- 2 juni
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- 27 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Alonso: "We hebben besloten de pijn te stoppen"
- 27 mei