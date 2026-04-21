Max Verstappen heeft in de aanloop naar Koningsdag, dat aanstaande maandag in Nederland wordt gevierd, een nieuw kledingstuk gelanceerd. In de officiële webshop is het zogeheten Max Verstappen Sport x Sport voetbalshirt gepresenteerd. Het oranje shirt is speciaal ontworpen voor momenten die fans samenbrengen, waarbij de feestdag van aanstaande maandag expliciet als een van de gelegenheden wordt gezien.

Het nieuwe kledingstuk combineert de stijl van eenklassiek voetbalshirt met elementen uit de Formule 1. Het polyester shirt, dat voor 75 euro over de digitale toonbank gaat, is voorzien van een overlappende V-hals en heeft randen bij de kraag en mouwen in de kleuren van de Nederlandse vlag. Verder valt het ontwerp op door een oranje achtergrond met een herhalend patroon van de letters MV, een geborduurde handtekening op de borst en een groot rugnummer drie met de naam van de viervoudig wereldkampioen. De kledinglijn wordt op het platform gepromoot met de leus "Verenigd in Oranje".

Focus op online kanalen

Fans die het shirt willen bemachtigen, zijn daarvoor volledig aangewezen op de digitale kanalen. De fysieke Max Verstappen Shop in het Limburgse Swalmen heeft op 1 maart namelijk definitief de deuren gesloten. Sinds begin januari is de volledige verkoop en distributie van de officiële merchandise overgenomen door het internationale sportmerchandisingsbedrijf Fanatics. Dit bedrijf richt zich nu primair op de wereldwijde online verkoop en de inzet van tijdelijke winkels tijdens de raceweekenden.

Grand Prix van Miami

Naast Koningsdag is het de bedoeling dat het oranje shirt ook gedragen wordt tijdens de komende evenementen op het circuit. Verstappen kwam afgelopen weekend nog in actie tijdens de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring met zijn eigen team Verstappen Racing. In de Formule 1 ligt de focus voor de coureur van Red Bull Ford Powertrains inmiddels op de Grand Prix van Miami, die in het eerste weekend van mei op het programma staat.

Gerelateerd