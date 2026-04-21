Verstappen, Joling, socials

Verstappen, Joling, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS
Verstappen wijst onverwacht aanbod Gerard Joling af: "Niet goed voor iedereen"

Redactie

Mocht Max Verstappen besluiten te stoppen in de Formule 1, dan is de entertainmentsector niets voor hem. Zo kreeg de viervoudig kampioen tijdens ‘Een Avond Met Max Verstappen’ van Viaplay een uitnodiging van niemand minder dan Gerard Joling, die hij met een glimlach direct afwees.

Voor Verstappen en zijn collega's is de lentestop in de Formule 1 al sinds begin april aan de gang. Toch racet de Nederlander nog wel, want afgelopen weekend kwam Verstappen in actie op de Nordschleife. Het is volgens de Red Bull-coureur de ideale voorbereiding op de 24-uursrace die in mei op het programma staat. Daarnaast wordt ook het Formule 1-spektakel in mei weer hervat, met het weekend in Miami.

Verstappen wijst uitnodiging af

Tot die tijd kan Verstappen het wat rustiger aan doen. In het theater krijgen ook BN'ers de kans om Verstappen wat te vragen. Gerard Joling maakte van die kans gebruik en nodigde de coureur uit: "Als je denkt: hé, ik wil een keer meespelen in een clipje van Geer... Ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar ik vind het nu al leuk." Met een grote glimlach hoort Verstappen het aan. Hij wijst de uitnodiging af en benadrukt daarbij dat hij iedereen hiermee een plezier doet: "Dat is niet goed voor iedereen. Voor mezelf niet, voor jou ook niet, voor niemand in deze zaal."

Max Verstappen Red Bull Racing Red Bull Verstappen Red Bull GmbH Red Bull Powertrains-project

