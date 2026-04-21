Regerend wereldkampioen Norris verslaat darter Littler voor prestigieuze award
Regerend wereldkampioen Norris verslaat darter Littler voor prestigieuze award | F1 Shorts
Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.
F1 Shorts
Regerend F1-wereldkampioen Norris verslaat darter Littler voor prestigieuze award
Lando Norris heeft maandagavond een Laureus-award binnengesleept. De McLaren-coureur verdiende vorig jaar zijn eerste wereldkampioenschap in de Formule 1. Hij is daarom uitgeroepen tot 'doorbraak van het jaar'. De andere genomineerden waren de jonge dartlegende Luke Littler en de 13-jarige zwemster Yu Zidi.
Verstappen slaat inhaalpoging Haase van zich af
Max Verstappen ligt momenteel aan de leiding tijdens de Race 2 van de 24h Nürburgring Qualifiers. De Nederlander wordt daarin achtervolgd door Christopher Haase. Het duo kende tijdens de NLS2 al een waar titanengevecht en vanmiddag was dat niet anders. De Duitser probeerde Verstappen voorbij te gaan, maar dat liet de Red Bull-coureur niet toe.
Pin mag testrondjes rijden met Mercedes F1-wagen op Silverstone
Doriane Pin, de F1 Academy-kampioen van 2025, stapt zaterdag bij Mercedes in om testrondjes te maken op Silverstone Circuit. Het gebeurt in een Formule 1-wagen en Pin legt uit: “Het is vandaag een hele speciale dag. Ik mag voor het eerst een Formule 1-wagen besturen op Silverstone. Daar kijk ik erg naar uit. Het wordt een mooie dag en iets waar ik al heel lang van heb gedroomd.”
Alpine en Audi druk bezig met F1-testdagen tijdens lentestop
Ondanks dat we in een lentestop zitten door de afgelasting van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië, zijn de Formule 1-teams druk bezig. Zo zagen we Ferrari eerder al een Pirelli-test uitvoeren op het privécircuit op Fiorano. McLaren en Mercedes mochten het 2027-rubber uitproberen op de Nürburgring. Nu is het de beurt aan Alpine en Audi om kilometers af te leggen. Franco Colapinto is in actie gekomen op Silverstone. Het nieuwe Duitse team is momenteel op de autodromo van Monza met Nico Hülkenberg
Alonso test superauto van Newey
Fernando Alonso heeft tijdens de onverwachte voorjaarsonderbreking van de Formule 1 achter het stuur gezeten van de Aston Martin Valkyrie op het Circuit Paul Ricard. De Spanjaard werkte een test af met de door Adrian Newey ontworpen hypercar, in de aanloop naar de start van het nieuwe World Endurance Championship-seizoen.
Norris trapt MCL40 op de staart op de Nürburgring
Nadat Oscar Piastri dinsdag in de MCL40 plaatsnam voor de bandentest van Pirelli, was het woensdag de beurt aan regerend wereldkampioen Lando Norris. De Engelsman reed dinsdag al wel op het circuit, maar deed dat in zijn vrije tijd op de Nordschleife. Woensdag moet de McLaren-coureur het programma van het team strak afwerken op de gebruikelijke Nürburgring.
Trailer The Kaiser onthult: Film over doorbraak Michael Schumacher in F1
De trailer van de nieuwe film over de doorbraak van Michael Schumacher, The Kaiser, is onthuld door Grey Universe. De film zoomt in op het jaar waarin Schumi zijn debuut maakte in de Formule 1, namelijk 1991. Hoewel er nog geen officiele releasedatum van de film bekend is, mikken de maker op een release later dit jaar.
Ferrari maakt gebruik van lentestop en komt op eigen Fiorano in actie
Ferrari is vandaag in actie gekomen en zal dat morgen ook doen gedurende een tweedaagse Pirelli-test. Het gebeurt op het circuit van Fiorano, de privébaan van de Scuderia. Lewis Hamilton en Charles Leclerc mogen geen nieuwe onderdelen van de SF-26 testen samen met het team, maar de extra kilometers zullen altijd goed uitkomen. Volgende week wordt er ook een Pirelli-test gehouden, maar dan op de Nürburgring met McLaren en Mercedes.
Verstappen haalt pijnlijk WK-moment Oranje naar boven: 'Dat kun je niet verdedigen'
Hoewel ook viervoudig wereldkampioen Max Verstappen liever had gezien dat Oranje in 2022 de kwartfinale tegen Argentinië had gewonnen, moet de Nederlander toegeven dat er op iemand als Lionel Messi eigenlijk geen maat staat. “Hij kan het spel goed lezen. Veel spelers moeten veel rennen en in positie komen om te scoren. Hij kan scoren vanaf elke plek, op elk moment. Als je denkt dat je hem kunt verdedigen: dat kun je niet. Je kunt hem niet stoppen. Hij scoort zodra hij de kans ziet. De bal die hij gaf tegen Nederland tijdens het laatste wereldkampioenschap kun je gewoon niet verdedigen.”
Verschoor bevestigt deelname aan 24 uur van Le Mans
Richard Verschoor zal dit jaar deelnemen aan de iconische 24 uur van Le Mans. De Nederlander zal namens Duqueine in een LMP2-wagen rijden. Het team wordt compleet gemaakt door Doriane Pin en Julien Andlauer.
Fornaroli stapt voor het eerst in bij McLaren F1-team
Leonardo Fornaroli, de regerend FIA Formule 2-kampioen, heeft zijn debuut gemaakt in een Formule 1-auto. Hij sloot zich voor dit seizoen aan als de reservecoureur van McLaren en kroop op het Circuit de Barcelona-Catalunya achter het stuur van de MCL60-bolide van 2023. Tijdens de zogeheten TPC-test heeft de Italiaan 110 kilometer afgelegd. Op die manier is hij beter voorbereid, mocht hij opgeroepen worden om in te vallen voor Lando Norris of Oscar Piastri. De test heeft plaatsgevonden vlak vóór de Grand Prix van Japan, waar het F1-circus inmiddels is neergestreken in Suzuka.
Haas onthult Godzilla-livery voor GP van Japan
Voor het Amerikaanse team van Haas is er dit weekend toch sprake van een gedeeltelijke thuisrace. Toyota is namelijk sinds enkele jaren partner van het team, en daarom pakt de renstal tijdens het weekend in Suzuka flink uit. Zo is er aan de achterkant van de wagen een print toegevoegd, terwijl de vertrouwde witte, zwarte en rode accenten nog altijd aanwezig zijn.
Aston Martin houdt Alonso langs de kant in eerste vrije training Japan | F1 Shorts
Het Formule 1-team van Aston Martin heeft zojuist bekend gemaakt dat Fernando Alonso de eerste vrije training van het raceweekend in Japan over zal slaan. De Britse formatie heeft er namelijk voor gekozen om Jak Crawford achter het stuurt te zetten. Crawford is de derde coureur van Aston Martin en krijgt volgens het team op deze manier de kans om meer ervaring op te doen met het Formule 1-materiaal: "Daarnaast voldoen we hiermee aan één van de verplichte rookiesessies van dit seizoen", zo leest het. Formule 1-teams zijn het verplicht om tijdens een seizoen twee keer per auto een rookie een vrije training te laten verrijden, om de jongelingen ervaring op te laten doen.
Verstappen test vandaag op de Nürburgring Nordschleife voor NLS2
Max Verstappen zal morgen deelnemen aan de 58. ADAC Barbarossapreis, de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie. Op de vrijdag vóór de NLS wordt er altijd een testdag gehouden op het beruchte circuit en ook daar is de viervoudig wereldkampioen bij aanwezig. Hij is zojuist de baan op gegaan met de nummer-3-Mercedes-AMG van Verstappen Racing, die gerund wordt door Winward Racing.
Nürburgring-organisatie maakt entry list voor NLS2 bekend met Verstappen
De Nürburgring Langstrecken-Serie maakt zich op voor de tweede ronde van het seizoen 2026, de 58. ADAC Barbarossapreis. De eerste ronde van vorige week werd afgelast vanwege sneeuw en lage temperaturen. Een bekende naam op de entry list voor aankomende zaterdag is natuurlijk Max Verstappen. Hij zal de door Winward Racing gerunde bolide van Mercedes-AMG Team Verstappen Racing delen met Jules Gounon en Dani Juncadella. In totaal zullen 136 wagens meedoen, waarvan 26 in de SP 9-klasse voor GT3-auto's. De volledige entry list is hier te vinden.
