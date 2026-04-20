Pato O'Ward zet streep door Formule 1-droom vanwege nieuwe reglementen
Volgens Pato O'Ward is zijn droom om in de Formule 1 te racen definitief voorbij. De Mexicaan stelt dat de nieuwe technische reglementen de auto’s te kunstmatig hebben gemaakt en vergelijkt het huidige racen met de videogame Mario Kart. Dat laat de coureur weten in een interview met FOX Deportes.
Hoewel O'Ward de afgelopen seizoenen veel tijd investeerde in zijn rol als reserverijder voor McLaren en ook dit jaar die functie combineert met zijn fulltime zitje bij Arrow McLaren in de IndyCar Series, trekt de koningsklasse hem niet meer. Dat heeft alles te maken met de nieuwe motorreglementen die sinds de start van dit seizoen van kracht zijn. Daarbij is de verhouding tussen de verbrandingsmotor en het elektrische vermogen nagenoeg gelijkgetrokken naar een 50/50-verdeling en maken coureurs gebruik van een zogeheten ‘Overtake Mode’ om extra elektrisch vermogen in te zetten bij inhaalacties.
Kunstmatige show
Voor O'Ward is juist die ontwikkeling de reden om zijn ambities bij te stellen. De coureur benadrukt in gesprek met FOX Deportes dat de aantrekkingskracht van de Formule 1 voor hem altijd in de pure techniek zat. “De honger die ik had om de Formule 1 te bereiken was niet voor roem of geld, maar omdat de auto’s zo indrukwekkend waren. In die auto’s rijden was iets bijzonders”, aldus O’Ward. Volgens hem is dat gevoel inmiddels volledig verdwenen. “Elk jaar is het meer veranderd. Eerlijk gezegd zijn de nieuwe Formule 1-auto’s, en wat de serie heeft gedaan, een fout. De waarheid is dat als je ernaar kijkt, ze kunstmatig zijn.”
Geen Mario Kart
Daarnaast wijst de Mexicaan op de manier waarop inhaalacties tegenwoordig tot stand komen. De nadruk op energiemanagement en het gebruik van elektronische boosts stuit hem tegen de borst. “Je wilt geen knop indrukken om iemand kunstmatig in te halen. Het is geen Mario Kart, we zijn hier aan het racen”, oordeelt O’Ward scherp. Hij ziet zijn toekomst dan ook uitsluitend in de Amerikaanse raceklasse. “Ik heb nul verlangen om daar deel van uit te maken”, vervolgt hij. “Ik voel dat de IndyCar op dit moment de beste serie is voor een coureur die écht wil racen. De Formule 1 is nu een kunstmatige show en eerlijk gezegd trekt het me niet meer.”
Herta bewandelt andere weg
Waar O’Ward de deur naar de Formule 1 dichttrekt, bewandelt zijn voormalige IndyCar-rivaal Colton Herta juist de omgekeerde weg. De Amerikaan is dit jaar actief in de Formule 2 om de laatste benodigde punten voor zijn superlicentie te verzamelen. Herta komt momenteel nog vijf punten tekort, maar hoopt via het F2-kampioenschap en vier geplande vrije trainingen voor het nieuwe Cadillac Formula 1 Team alsnog een vast stoeltje voor volgend jaar af te dwingen.
Kritiek gedeeld door F1-coureurs
Overigens staat O’Ward niet alleen in zijn kritiek op de nieuwe reglementen. Eerder dit seizoen uitten ook diverse Formule 1-coureurs al hun ongenoegen over de toegenomen focus op elektrisch vermogen. Zo vergeleek Sergio Pérez de nieuwe inhaalmechanismen na de seizoensopener in Melbourne eveneens met Mario Kart en noemde Max Verstappen de huidige generatie auto’s onlangs nog een vorm van Formula E op steroïden.
