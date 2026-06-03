Afgelopen dinsdag konden de motorleveranciers geen akkoord bereiken over hoe de motoren van 2027 eruit moeten zien, waarbij Audi, Honda en Ferrari de grootste spelbrekers zijn, zo meldt het Duitse Auto Motor und Sport. Het onderwerp is al wekenlang een terugkerend thema en Max Verstappen heeft zelfs zijn toekomst verbonden aan het mogelijk uitblijven van veranderingen.

Vanaf het Grand Prix-weekend in Miami zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd, waardoor het racen voor de coureurs weer iets meer aanvoelt zoals voorheen. Voor komend jaar staan er grotere wijzigingen op de planning, maar die zijn vooralsnog niet goedgekeurd, hoewel er wel veel steun is voor de plannen. Verstappen is één van de grootste criticasters van de huidige reglementen en stelde in Canada dat hij de Formule 1 “op deze manier niet lang kan volhouden” en dat de voorgestelde wijzigingen “een stap in de goede richting” zouden zijn.

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Verhouding

Het idee is om de verhouding tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor naar 60/40 te brengen, waardoor coureurs minder elektrische beperkingen zouden ervaren. Toch zijn er volgens het medium verschillende zorgen bij de motorfabrikanten. Audi en Honda maken zich vooral zorgen over de portemonnee en zien op tegen de extra investeringen die nodig zijn om de wagens aan te passen. Ferrari is ook een groot tegenstander van een wijziging, maar het Italiaanse merk vindt juist dat een deel van de achterstand op Mercedes kan worden goedgemaakt met het Additional Development and Upgrade Opportunities-programma en richt zich vooral daarop.

'Akkoord is nog ver weg'

Om de ingrepen erdoor te krijgen is een zogeheten supermeerderheid nodig, waarbij vier van de zes motorleveranciers goedkeuring moeten geven. Red Bull Racing en Mercedes zouden openstaan voor een wijziging, maar Cadillac, dat momenteel nog geen motoren produceert maar dat op termijn wel wil gaan doen, zou voornemens zijn om hetzelfde te stemmen als Ferrari, het team waar de Amerikanen hun power unit momenteel van afnemen. Een akkoord lijkt daarom voorlopig nog ver weg.

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