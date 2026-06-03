Volgens George Russell is Max Verstappen het afgelopen jaar in positieve zin veranderd. De Mercedes-coureur stelt dat hij tegenwoordig enorm veel respect heeft voor de viervoudig wereldkampioen en bewondering koestert voor diens passie voor de autosport. Dat laat de Brit weten in een interview met The Times.

De lovende woorden komen in een periode waarin de sportieve verhoudingen tussen beide coureurs op de baan flink verschillen. Waar Russell momenteel de tweede plaats in het wereldkampioenschap bezet en meestrijdt om de titel, kent Verstappen een aanzienlijk moeizamer seizoen bij Red Bull Racing. De Limburger staat na de introductie van de nieuwe motorreglementen op de zevende plaats in de tussenstand. Ondertussen is de persoonlijke relatie tussen de twee kemphanen aanzienlijk verbeterd.

Artikel gaat verder onder video

Turbulente geschiedenis

Dat de verstandhouding nu goed is, mag opvallend heten. Russell geeft zelf toe dat hij een roerig verleden heeft met Verstappen, wat nog wel eens uitmondde in een felle woordenwisseling. Na eerdere aanvaringen op de baan, waaronder tijdens de kwalificatie op Qatar in 2024, nam de Red Bull-rijder geen blad voor de mond en noemde hij zijn concurrent onder meer een klootzak en "Princess George". Als reactie daarop bestempelde Russell zijn rivaal destijds als een pestkop, die volgens hem terugviel op "onnodige woede en geweld op het randje, wanneer de dingen niet op zijn manier gaan".

Related image

Russell prijst Verstappens liefde voor autosport

Inmiddels lijkt de lucht tussen de twee coureurs geklaard. De Mercedes-coureur kijkt nu met een andere blik naar zijn concurrent. "Ik denk oprecht dat hij het afgelopen jaar een beetje is veranderd", vertelt Russell. "Ik heb enorm veel respect voor hem op de baan en ik respecteer zijn competitiviteit", voegt de huidige nummer twee van het kampioenschap daaraan toe.

Russell prijst in het bijzonder de manier waarop Verstappen momenteel zijn raceweekenden buiten de Formule 1 invult. Hij nam vorige maand nog met een Mercedes-AMG GT3 deel aan de 24 uur van de Nürburgring. "Hij rijdt nu deze races in de GT-categorie uit liefde voor de sport, wat ik bewonder." De teamgenoot van Andrea Kimi Antonelli kan zich bovendien goed verplaatsen in de keuzes van de Red Bull-kopman. "Als ik een viervoudig wereldkampioen was, zou ik waarschijnlijk hetzelfde doen", besluit Russell.