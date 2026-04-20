Teambaas van Mercedes op Monza

Toto Wolff roept Formule 1-wereld op: 'Stop met de sport zwartmaken'

Teambaas van Mercedes op Monza — Foto: © IMAGO
6 reacties

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Toto Wolff is het helemaal zat en vindt het de hoogste tijd dat de aanhoudende stroom van publieke kritiek op de Formule 1 stopt. Waar coureurs als Max Verstappen en Fernando Alonso zich in april 2026 zeer kritisch uitlieten over de nieuwe reglementen, roept de Oostenrijker op tot een meer diplomatieke houding.

De onvrede onder een deel van de coureurs komt voort uit de nieuwe motor- en chassisreglementen die voor het huidige seizoen 2026 zijn ingevoerd. Doordat het vermogen nu voor de helft uit de verbrandingsmotor en voor de helft uit elektrische energie komt, klagen rijders over extreem energiebeheer en zogeheten 'yo-yo racing'. Verstappen omschreef de nieuwe generatie auto's onlangs nog als "Formula E op steroïden", terwijl Alonso gekscherend stelde dat de bochtensnelheden dusdanig laag liggen dat de chef-kok van zijn team het stuur zou kunnen overnemen. Voor Mercedes legt de nieuwe regelgeving het team echter geen windeieren: na drie races in 2026 leidt Kimi Antonelli het wereldkampioenschap en staat de Duitse renstal ruim bovenaan bij de constructeurs.

Hoeders van de sport

Ondanks de sportieve successen van zijn eigen team, merkt Wolff dat de sfeer in de paddock gespannen is, mede door zorgen over de veiligheid na een zware crash van Oliver Bearman tijdens de Grand Prix van Japan. Toch wil de teambaas af van de negativiteit in de pers. "We hebben allemaal recht op onze opinies, dat is volledig legitiem", opent Wolff bij Algemeen Dagblad. "Maar we moeten ook niet vergeten dat wij de hoeders van de sport zijn en daar hoort een bepaalde verantwoordelijkheid bij. Discussies over de sport kunnen ook constructief onder de stakeholders zelf blijven, zoals de laatste weken ook gebeurde. We hoeven onze sport niet steeds in het openbaar zwart te maken", aldus de Mercedes-topman, die pleit voor minder emotie in het debat.

De Oostenrijker waarschuwt voor de langetermijneffecten van de aanhoudende klaagzang op het imago van de koningsklasse. "We zijn allemaal wel eens in deze val getrapt, dat we dingen roepen in politieke spelletjes of om een situatie te verbeteren", geeft hij toe. "Maar we zijn het ook verplicht aan ons zelf om hier wat constructiever mee om te springen, want met dat spuien van kritiek moet je voorzichtig zijn. Dat heeft op termijn gevolgen voor hoe fans naar onze sport kijken. We delen allemaal dezelfde doelstellingen: hoe verbeteren we het product? En hoe maken we het veiliger?" vraagt hij zich hardop af. "Maar dat doen we eerder met een scalpel dan met een honkbalknuppel. Je moet zoeken, maar wel met oog voor het proces. Want we zijn met deze regels pas drie races op weg".

Tot slot rekent de langstzittende teambaas van de grid af met het idee dat de Formule 1 in het verleden altijd beter was. "We moeten ook leren van ons eigen verleden, waarin niet alles meteen goed uitpakte. Ja, we moeten de hardcore motorsportfan respecteren, die houdt van wat we hadden", erkent Wolff. "Maar je hebt ook met een bepaalde mate van nostalgie te maken. We vergeten wel eens dat het vroeger niet altijd beter was, dat we in de jaren 2000 ook heel veel races hebben gehad zonder inhaalacties. Leuk voor de coureurs, misschien. Maar zo goed was het product voor de fan toen echt niet altijd".

