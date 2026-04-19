Haase after Race 2 victory at Nurburgring

Winnaar Haase lovend over 'perfecte' Verstappen: "Hoe hij zich positioneerde..."

Haase after Race 2 victory at Nurburgring — Foto: © IMAGO

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Christopher Haase zegevierde in Race 2 van de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers samen met Ben Green en Alexander Sims. Na de wedstrijd heeft de Audi-coureur van Scherer Sport PHX het nauwelijks over zichzelf. Hij is vooral lovend over Max Verstappen.

Haase begon vanaf de derde positie en pakte al gauw de leiding na inhaalacties op de Realize Kondo with Rinaldi-Ferrari van Dennis Marschall en de Gamota-BMW van Moritz Kranz. Verstappen kwam vanaf de vijfde startplek met de Duitser mee. Haase en de viervoudig wereldkampioen streden gedurende de eerste stint zij-aan-zij om de eerste positie. Verstappen kwam een ronde eerder de pits in en mocht daardoor een kortere stop doen. Hij had een voorsprong van een halve minuut halverwege de tweede stint, totdat de splitter had begaf. Dat opende de deur voor Sims en Green om de leiding terug te pakken en samen met Haase te winnen. Red Bull Team ABT werd tweede met de Lamborghini.

Haase deelt complimenten uit aan Verstappen

"Vandaag was het wel wat moeilijker, moet ik zeggen", vertelde Haase na afloop tegenover onder andere GPFans. "Ik voelde me niet zo comfortabel met de achterkant van de auto. Bij de vorige [race] ging het wat beter, dus dat is iets waar we nog aan moeten werken."

De rappe Duitser ging vervolgens in op zijn gevecht met Verstappen. "Qua topsnelheid leek de AMG constant een klein voordeel te hebben als het aankwam op het slipstreamen", legde hij uit over het zogeheten side drafting. "Ik moet zeggen, Max positioneerde zich altijd zo perfect mogelijk. En het hangt er altijd vanaf welke zijwaartse slipstream je van de ander krijgt of hoe die slipstream zich uiteindelijk ontwikkelt. Helaas kwam ik nooit in een positie terecht dat ik een klein beetje momentum kon vasthouden. Het lukte nooit [om Verstappen voorbij te komen]. Hij deed het gewoon goed."

