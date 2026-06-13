Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Barcelona-Catalonië?
Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Barcelona-Catalonië?
Het is tijd voor de zaterdag in Barcelona en dat betekent dat we vandaag niet alleen de laatste vrije training in Spanje voor de kiezen krijgen, er wordt namelijk ook gekwalificeerd in Barcelona.
George Russell voerde vrijdag tijdens de openingssessie in Barcelona de tijdenlijst aan in VT1, waarin er een heleboel rookies meededen. De Engelsman was met een 1:16.363 de snelste en Oscar Piastri en Charles Leclerc sloten aan op P2 en P3. Max Verstappen reed de vierde tijd, maar klaagde toch wel over de nodige onderstuur die aanwezig was. Tijdens de tweede training was het Lando Norris die uiteindelijk de snelste tijd wist te klokken met een 1:15.426. Russell sloot op P2 aan en Oscar Piastri reed de derde tijd. Voor Verstappen was P6 het maximaal haalbare in een sessie die niet veel beter ging dan VT1.
Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Barcelona-Catalonië?
Zaterdag begint om 12:30 uur de laatste oefensessie in Barcelona. In die sessie moeten de teams de puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’ zetten, want om 16:00 uur is het tijd voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Barcelona-Catalonië.
Zaterdag 13 juni
12:30 uur: derde vrije training
16:00 uur: kwalificatie
Zondag 14 juni
15:00 uur: Grand Prix van Barcelona-Catalonië
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