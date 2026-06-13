Lando Norris vermoedt dat George Russell wat van zijn zelfvertrouwen is verloren, door de zeer indrukwekkende openingsfase van het Formule 1-seizoen van Mercedes-teammaat Kimi Antonelli.

Het werd tijdens de testdagen voorafgaand aan het seizoen al snel duidelijk dat Mercedes dit jaar het te kloppen team zou zijn in de Formule 1. Kijkend naar de line-up, werd George Russell vervolgens naar voren geschoven als gedoodverfde favoriet voor het wereldkampioenschap. Zijn negentienjarige teammaat liet afgelopen jaar tijdens zijn debuutseizoen immers hier en daar mooie dingen zien, maar kende vooral een stroeve campagne. Mercedes-teambaas Toto Wolff vertelde daar in Barcelona tegenover onder andere GPFans nog over dat Antonelli gebukt ging onder het vergrootglas waar hij onder was komen te liggen.

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Russell heeft het zwaar in titelstrijd

Russell won de openingsronde van dit seizoen in Australië, maar sindsdien heeft er een ommekeer plaatsgevonden die weinigen aan hadden zien komen. De piepjonge Antonelli heeft inmiddels vijf van de zes verreden races gewonnen, en gaat schier aan kop in het wereldkampioenschap. Russell heeft een behoorlijke dosis pech gehad, maar lijkt het ook qua pace lastig te hebben tegen de Italiaan. Regerend wereldkampioen Lando Norris werd in Barcelona gevraagd of hij zich voor kan stellen in welke situatie Russell zich nu begeeft.

Norris over het zelfvertrouwen van Russell

"Iedereen denkt en handelt anders", klinkt het tegenover onder andere GPFans. "Ik leg mijzelf altijd erg veel druk op. Ik weet niet of George dat wel of niet doet. Hij is altijd een behoorlijk zelfverzekerde gast geweest. Vorig jaar ging ik van weinig zelfvertrouwen naar ´wat ik heb ik eigenlijk nog te verliezen.´ Bij hem is dat denk ik andersom. Hij was erg zelfverzekerd, en is nu misschien wat zelfvertrouwen kwijtgeraakt."

De McLaren-coureur vervolgt: "Iedere coureur moet zijn eigen manier vinden om dingen te doen. Er is niet één aanpak voor iedereen. Het is lastig. Leg je jezelf meer druk op, probeer je het niet meer te voelen? Het wordt erg ingewikkeld zodra iemand zegt dat je een titelkandidaat bent, vooral als je nog niet eerder in die situatie hebt gezeten. Daarnaast heeft hij een teammaat die het geweldig doet, waarschijnlijk beter dan wie dan ook had verwacht. Die druk heeft hij ook. Kimi maakt geen fouten. Als hij zegt dat hij nu geen druk meer voelt, zullen we dit weekend zien of dat ook daadwerkelijk zo is."

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