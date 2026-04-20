Verstappen at the Nurburgring

Verstappen Racing moest Max tot kalmte manen: "Daarna hield hij zich eraan"

Verstappen at the Nurburgring — Foto: © IMAGO
1 reactie

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Max Verstappen moest tijdens de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers een beetje tot kalmte worden gemaand. Steve Buschmann, de Director of Operations van Winward Racing die de Mercedes-AMG van Verstappen Racing runt, stelt dat de gevechten op de baan weliswaar eerlijk verliepen, maar dat de renstal de Limburger desondanks de opdracht gaf om geen onnodige risico's te nemen.

Afgelopen weekend nam Verstappen samen met Lucas Auer deel aan de kwalificatieraces ter voorbereiding op de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, die over een maand wordt verreden. Verstappen nam de start op zich en schoof meteen op van de vijfde naar de derde plek. Er ontstond een felle strijd tussen de viervoudig wereldkampioen, Scherer Sport PHX-Audi-coureur Christopher Haase en Realize Kondo with Rinaldi-Ferrari-coureur Dennis Marschall. Slingerend tussen het verkeer gingen ze soms deels over het gras, voordat Verstappen en Haase op topsnelheid slipstreamspelletjes aan het spelen waren. Verstappen pakte uiteindelijk de leiding, maar halverwege de tweede stint moest hij de koers richting de overwinning staken vanwege een kapotte splitter.

Geen onnodig risico

Buschmann zag een hevig, maar respectvol gevecht tussen Verstappen en Haase. "Geloof me als ik zeg dat het in de garage [bij de monteurs] echt luidruchtig wordt bij zulke acties. Die twee zijn natuurlijk weer eerlijk met elkaar omgegaan, wat cool is. Het is hard vechten, het is eerlijk vechten. Dat willen we allemaal zien." Toch werd er vanaf de pitmuur ingegrepen om de kansen op een crash te minimaliseren. Je wilt natuurlijk dat de auto heel blijft richting de 24-uursrace in mei. "We hebben aan Max doorgegeven: 'Hey, geen risico, doe het rustig aan'. En daar heeft hij zich daarna ook aan gehouden", verklaart Buschmann over de instructies aan Verstappen.

© Gruppe C
Boardradio van Verstappen

Hoewel Buschmann als operationeel directeur eindverantwoordelijk is voor de inzet van de auto, communiceert hij tijdens de race niet zelf met de Verstappen. "Nee, we hebben een race-engineer en twee performance-engineer die tegen hem praten", legt hij uit over de interne taakverdeling. "Ik houd me op de achtergrond, want we hebben ook nog een tweede auto rijden. Daarom is de communicatie met Max eigenlijk via één persoon geregeld", besluit Buschmann.

Gerelateerd

Max Verstappen Nürburgring Nordschleife Mercedes-AMG 24 uur van de Nürburgring Verstappen Racing

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen kan zichzelf hebben benadeeld door snelste raceronde te klokken op Nürburgring

Verstappen kan zichzelf hebben benadeeld door snelste raceronde te klokken op Nürburgring

  • Vandaag 13:21
  • 1
Winnaar Haase lovend over 'perfecte' Verstappen: "Hoe hij zich positioneerde..."

Winnaar Haase lovend over 'perfecte' Verstappen: "Hoe hij zich positioneerde..."

  • Gisteren 18:26
  • 6
LIVE | Verstappen in Race 1 van de 24h Nürburgring Qualifiers: volg hier alles live mee Live

LIVE | Verstappen in Race 1 van de 24h Nürburgring Qualifiers: volg hier alles live mee

  • 18 april 2026 17:05
  • 9
Racelicentie ingenomen na bizarre overtredingen op Nordschleife

Racelicentie ingenomen na bizarre overtredingen op Nordschleife

  • 18 april 2026 14:31
  • 7
DMSB-stewards doen uitspraak over Verstappen na crash in kwalificatie Nürburgring

DMSB-stewards doen uitspraak over Verstappen na crash in kwalificatie Nürburgring

  • 18 april 2026 12:05
  • 9
Geheim van Verstappen verklapt: 'Op die manier kan hij dichter achter iemand rijden'

Geheim van Verstappen verklapt: 'Op die manier kan hij dichter achter iemand rijden'

  • Vandaag 09:38
  • 1

Net binnen

19:01
Marko ziet supertalent in zoon van Toto Wolff: 'Hij heeft nog een troef achter de hand'
18:11
FIA kondigt wijzigingen aan: dit verandert er vanaf de Grand Prix van Miami
17:36
FIA-president Ben Sulayem bevestigt aanpassing F1-regels na klachten
16:45
Toto Wolff roept Formule 1-wereld op: 'Stop met de sport zwartmaken'
15:45
Lammers ziet in Verstappen een prima teambaas: "Dat heeft hij absoluut in zich"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen Racing moest Max tot kalmte manen: "Daarna hield hij zich eraan" 24h Nürburgring Qualifiers

Verstappen Racing moest Max tot kalmte manen: "Daarna hield hij zich eraan"

3 uur geleden 1
Geheim van Verstappen verklapt: 'Op die manier kan hij dichter achter iemand rijden' 24h Nürburgring Qualifiers

Geheim van Verstappen verklapt: 'Op die manier kan hij dichter achter iemand rijden'

Vandaag 09:38 1
Winnaar Haase lovend over 'perfecte' Verstappen: "Hoe hij zich positioneerde..." Christopher Haase reageert

Winnaar Haase lovend over 'perfecte' Verstappen: "Hoe hij zich positioneerde..."

Gisteren 18:26 6
Verstappen treurt niet om splitterschade: "Ik ben er zo goed als mogelijk klaar voor" Max reageert na P39

Verstappen treurt niet om splitterschade: "Ik ben er zo goed als mogelijk klaar voor"

Gisteren 17:34 4
Ontdek het op Google Play
x