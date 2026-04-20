Max Verstappen moest tijdens de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers een beetje tot kalmte worden gemaand. Steve Buschmann, de Director of Operations van Winward Racing die de Mercedes-AMG van Verstappen Racing runt, stelt dat de gevechten op de baan weliswaar eerlijk verliepen, maar dat de renstal de Limburger desondanks de opdracht gaf om geen onnodige risico's te nemen.

Afgelopen weekend nam Verstappen samen met Lucas Auer deel aan de kwalificatieraces ter voorbereiding op de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, die over een maand wordt verreden. Verstappen nam de start op zich en schoof meteen op van de vijfde naar de derde plek. Er ontstond een felle strijd tussen de viervoudig wereldkampioen, Scherer Sport PHX-Audi-coureur Christopher Haase en Realize Kondo with Rinaldi-Ferrari-coureur Dennis Marschall. Slingerend tussen het verkeer gingen ze soms deels over het gras, voordat Verstappen en Haase op topsnelheid slipstreamspelletjes aan het spelen waren. Verstappen pakte uiteindelijk de leiding, maar halverwege de tweede stint moest hij de koers richting de overwinning staken vanwege een kapotte splitter.

Geen onnodig risico

Buschmann zag een hevig, maar respectvol gevecht tussen Verstappen en Haase. "Geloof me als ik zeg dat het in de garage [bij de monteurs] echt luidruchtig wordt bij zulke acties. Die twee zijn natuurlijk weer eerlijk met elkaar omgegaan, wat cool is. Het is hard vechten, het is eerlijk vechten. Dat willen we allemaal zien." Toch werd er vanaf de pitmuur ingegrepen om de kansen op een crash te minimaliseren. Je wilt natuurlijk dat de auto heel blijft richting de 24-uursrace in mei. "We hebben aan Max doorgegeven: 'Hey, geen risico, doe het rustig aan'. En daar heeft hij zich daarna ook aan gehouden", verklaart Buschmann over de instructies aan Verstappen.

Boardradio van Verstappen

Hoewel Buschmann als operationeel directeur eindverantwoordelijk is voor de inzet van de auto, communiceert hij tijdens de race niet zelf met de Verstappen. "Nee, we hebben een race-engineer en twee performance-engineer die tegen hem praten", legt hij uit over de interne taakverdeling. "Ik houd me op de achtergrond, want we hebben ook nog een tweede auto rijden. Daarom is de communicatie met Max eigenlijk via één persoon geregeld", besluit Buschmann.

