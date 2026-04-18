DMSB-stewards doen uitspraak over Verstappen na crash in kwalificatie Nürburgring

Mercedes-AMG Team Verstappen Racing werd door de stewards van de DMSB onderzocht na de kwalificatie voor Race 1 van de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers. Lucas Auer, de teamgenoot van Max Verstappen, kwam in aanraking met een Porsche Cayman. Er is zojuist uitspraak gedaan.

David Jahn sleepte de pole position binnen voor de zaterdagavondwedstrijd, die om 17:30 uur zal beginnen. Hij klokte een 8:09.488 achter het stuur van de nummer-23-BMW van Gamota Racing. Schnitzelalm Racing werd tweede voor KCMG en 48 LOSCH Motorsport by Black Falcon. Daan Pijl, uitkomend onder de naam 'Daan Arrow', komt onder andere voor het laatstgenoemde team uit. De top zes werd gecompleteerd door de twee Mercedes-AMG's van Winward Racing met de Ravenol-auto voor die van Verstappen Racing.

Uitspraak van de DMSB-stewards

Er hing echter een vraagteken boven de nummer-3-bolide van Auer en Verstappen. De Oostenrijkse coureur had de zesde plaats gepakt met een rondetijd van 8:13.012. Vervolgens kon de Red Bull F1-coureur in de tweede helft van de kwalificatie geen verbetering vinden door constant verkeer, gele vlaggen en slow zones. Maar ze werden onderzocht door de stewards, omdat Auer de Adrenalin-Porsche van Adrian Rziczny, Mark van der Snel en Max van der Snel in de rondte had getikt bij Hohe Acht.

De stewards delen een gridstraf van drie plaatsen uit voor de volgende race waaraan het team deelneemt. De reden: “De coureur van auto 941 verklaarde dat hij op de racelijn bleef en de naderende, snellere auto 3 niet heeft opgemerkt. De coureur van auto 3 verklaarde dat hij het gat zag, maar de situatie verkeerd inschatte. Daarnaast bood hij direct na zijn stint zijn excuses aan 941 aan. De stewards waren van mening dat een gridstraf van drie plaatsen voor de volgende race waaraan de auto deelneemt een passende straf is.”

