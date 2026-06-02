Max Verstappen, Verstappen Racing, Nurburgring, 2026

Juncadella haalt uit naar Steiner na opmerking over Verstappen

Max Verstappen, Verstappen Racing, Nurburgring, 2026 — Foto: © IMAGO
Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Volgens Dani Juncadella is de recente kritiek van Guenther Steiner op Max Verstappen over de reglementen van dit jaar volkomen onterecht. De Spaanse coureur neemt het op voor zijn teamgenoot, nadat de voormalig teambaas van Haas suggereerde dat de klachten van de Nederlander puur voortkomen uit het feit dat hij momenteel geen races wint. Juncadella liet dit weten in een reactie op sociale media.

Verstappen uit al langere tijd zijn onvrede over de nieuwe technische reglementen die dit seizoen in de Formule 1 zijn geïntroduceerd. De viervoudig wereldkampioen stelde onlangs in Canada zelfs dat doorgaan in de sport na dit jaar niet te doen is als er geen veranderingen worden doorgevoerd. Steiner trok de oprechtheid van die zorgen echter in twijfel tijdens een optreden in de Red Flags-podcast. "Max zou een stuk blijer zijn als hij op het podium had gestaan. Ik denk dat als hij had gewonnen, hij heel blij zou zijn en het de beste reglementen ooit zouden zijn. Dat is gewoon om even duidelijk te maken waar we emotioneel staan met Max wat betreft de reglementen", aldus de Italiaan.

Moeizame periode voor Red Bull Racing

De uitspraken van Steiner vallen samen met een sportief moeizame periode voor de regerend wereldkampioen. Oracle Red Bull Racing heeft het zwaar met de nieuwe RB22 en de eigen Red Bull Ford-krachtbron. Na vijf verreden Grands Prix bezet de renstal momenteel de vierde plaats in het constructeurskampioenschap met 57 punten. De Limburger zelf staat zevende in de WK-stand met 43 punten en wacht dit seizoen nog altijd op zijn eerste overwinning.

Jos Verstappen deelt sneer uit

De woorden van de voormalig teambaas, die begin 2024 werd ontslagen bij Haas en tegenwoordig eigenaar is van het Tech3 MotoGP-team, schoten eerder al in het verkeerde keelgat bij Jos Verstappen. De vader van de Red Bull-coureur deelde via X een sneer uit. "Ik begrijp wel waarom je geen Formule 1-teambaas meer bent. De manier waarop je praat", reageerde hij fel. Inmiddels krijgt de coureur ook bijval van Juncadella, met wie hij in mei nog een Mercedes-AMG GT3 deelde tijdens de 24 uur van de Nürburgring.

Juncadella wijst Steiner terecht

De Spanjaard, die namens Verstappen.com Racing uitkomt in de GT-racerij, verdedigt de consistentie van zijn collega. Via sociale media wijst hij Steiner op een cynische manier terecht. "Die jongen waarschuwt iedereen al sinds 2023 voor de nieuwe reglementen, maar de baas van het consortium dat het Tech3 MotoGP-team heeft overgenomen weet het beter", besluit Juncadella.

