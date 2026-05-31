Verstappen, Fuji, RED BULL CONTENTPOOL

Räikkönen enorm lyrisch over Verstappen: "Ik realiseerde me dat een ster was geboren"

Verstappen, Fuji, RED BULL CONTENTPOOL — Foto: © IMAGO

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Kimi Räikkönen heeft zich in een zeldzaam interview lovend uitgelaten over Max Verstappen. Volgens 'The Iceman' bestaat er geen twijfel over wie momenteel de allerbeste coureur op de Formule 1-grid is. De wereldkampioen van 2007 blikt daarbij terug op een iconisch moment dat hij vanaf de allereerste rij mocht aanschouwen.

Het is inmiddels alweer een decennium geleden dat Max Verstappen de overstap maakte naar het hoofdteam van Red Bull Racing en direct geschiedenis schreef tijdens de Grand Prix van Spanje in 2016. Een van de coureurs die destijds jacht maakte op de jonge Limburger, was niemand minder dan Kimi Räikkönen in zijn Ferrari. Verstappen hield zijn hoofd koel en kwam destijds met slechts zes tienden voorsprong op de Fin als winnaar over de streep.

"Max is fenomenaal"

Als Räikkönen door het Italiaanse Quotidiano Sportivo wordt gevraagd wie hij op dit moment de beste rijder van het veld vindt, hoeft de 21-voudig Grand Prix-winnaar niet lang na te denken. "Verstappen!", klinkt het resoluut in de bekende, nuchtere stijl van de Fin. "Ik heb hem zijn Formule 1-debuut zien maken tijdens mijn tweede periode bij Ferrari. Max is simpelweg fenomenaal", zo klinkt het behoorlijk lovend vanuit Räikkönen.

Een ster geboren

De legendarische race in Barcelona staat nog altijd scherp op het netvlies van de voormalig Ferrari-coureur. Het was het moment dat de rest van de racewereld wist hoe laat het was, maar voor Räikkönen was die realisatie er al véél eerder. "Hij won zijn allereerste race in Spanje vlak voor mijn neus, tien jaar geleden. Dat was het exacte moment dat ik me realiseerde dat er een ster was geboren."

