Max Verstappen, Red Bull, Miami, 2026

'Argument van Verstappen dat fans er niks van begrijpen is geen sterk argument'

Max Verstappen, Red Bull, Miami, 2026 — Foto: © IMAGO
'Argument van Verstappen dat fans er niks van begrijpen is geen sterk argument'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Het argument van Max Verstappen, dat de nieuwe reglementen te complex zouden zijn voor de fans, snijdt weinig hout. Het publiek zou zich doorgaans weinig aantrekken van de technische achtergrond, zolang het spektakel op het circuit maar gewaarborgd blijft. Zo wordt er besproken in GPFans Raceteam.

De viervoudig wereldkampioen bevindt zich momenteel in een uitdagende fase van het seizoen. Verstappen bezet de zevende plaats in het wereldkampioenschap met 43 punten, terwijl Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli de leiding in handen heeft. De coureur van Red Bull Racing heeft publiekelijk zijn onvrede geuit over de nieuwe reglementen voor dit jaar, die hij vanwege de complexe werking van de krachtbronnen omschrijft als 'anti-racen'.

Probleem voor de coureurs

GPFans-redacteur én -presentator Remy Ramjiawan begrijpt deels waar de kritiek van de Nederlander vandaan komt, maar plaatst daar direct een kanttekening bij. "Op zijn eerste punt dat de fans er niks van begrijpen, daar heeft hij natuurlijk wel gelijk in", stelt de analist. "Maar ik denk dat dat niemand iets interesseert als de actie op de baan er maar is. Als de actie op de baan er is, dan denk ik dat negentig procent van de fans dat allemaal wel prima vindt". De extra handelingen in de cockpit horen daar volgens hem simpelweg bij. "Dat de coureurs vervolgens allerlei manoeuvres moeten doen om die auto aan de praat te krijgen, dat is dan maar eventjes een probleem van de coureurs", aldus Ramjiawan.

Veranderende sport

De onvrede bij Verstappen zit diep; hij heeft zelfs gedreigd de sport na dit jaar te verlaten als de autosportbond de motorregels voor volgend jaar niet aanpast. Ramjiawan erkent dat de koningsklasse van de autosport is veranderd. "De Formule 1 is niet meer zo puur als tien, vijftien, twintig jaar geleden. Tuurlijk, dat is zo. Alleen ja, er is natuurlijk de afgelopen maanden al heel veel kritiek geweest op dit reglement. En terecht ook, sommige punten zijn ook goed. Alleen ja, je moet misschien ook wel met de tijd meegaan." De analist benadrukt tot slot dat er sinds de seizoensopener al de nodige progressie is geboekt door de teams. "Als je ziet waar we in Australië mee begonnen zijn en wat wij nu hebben, dan zijn er al stappen gemaakt", legt hij uit. "Het gaat niet snel genoeg volgens Verstappen, prima, en het is nog niet helemaal hoe hij dat het liefste ziet. Dat begrijp ik ook. Maar om nou te zeggen dat het slecht is omdat de fans het niet snappen, ja dat vind ik niet zo'n heel sterk argument", besluit Ramjiawan.

