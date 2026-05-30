Verschoor ziet Bottas worstelen bij Cadillac: 'Doel is Herta in stoeltje te zetten'
Richard Verschoor denkt dat het slechts een kwestie van tijd voordat Valtteri Bottas zijn stoeltje bij Cadillac moet afstaan aan Colton Herta. De voormalig Formule 2-coureur stelt dat het Amerikaanse team er alles aan gelegen is om uiteindelijk een landgenoot in de wagen te zetten, al zal dat door de huidige licentie-eisen niet direct gebeuren.
De positie van Bottas staat de afgelopen tijd onder druk, mede doordat teamgenoot Sergio Pérez de onderlinge duels in de kwalificaties en races in zijn voordeel beslist. Hoewel de Finse coureur met een dertiende plaats in China het beste resultaat voor de kersverse renstal tot nu toe noteerde, gonst het van de geruchten over een vroegtijdig vertrek. Herta, momenteel reservecoureur voor de formatie, wordt nadrukkelijk naar voren geschoven als de gedroomde opvolger.
Overstap vanuit Amerika
Om de overstap naar de koningsklasse te maken, moet Herta in Race Café echter eerst nog zes superlicentiepunten verzamelen in de Formule 2. Verschoor ziet dat de coureur van Hitech momenteel moeite heeft om zijn draai te vinden in die klasse. "Hij komt natuurlijk uit de IndyCar, daar heeft hij heel lang geracet", analyseert de endurance-coureur. "Om nu dan in één keer naar Europa te gaan, met andere banden, dat is denk ik nog het grootste verschil. Hij heeft hier toch wel een beetje moeite. Maar ik denk wel dat hij heel erg goed is, dus ik hoop dat het nog goed komt voor hem", aldus Verschoor.
Doel is duidelijk
Ondanks de huidige twaalfde plaats van het talent in het opstapkampioenschap, is de intentie van de Amerikaanse leiding volgens de analist overduidelijk. "Ik denk wel dat het doel is om hem uiteindelijk in dat stoeltje te zetten", vervolgt de Nederlander. "Uiteindelijk is dat het doel. De Amerikaan erin, om hem daarvoor neer te zetten. Maar ik denk nog niet dat dat zo snel gebeurt." Dat een wissel op de korte termijn uitblijft, werd gisteren ook bevestigd door teambaas Graeme Lowdon. De Britse topman benadrukte dat de ex-coureur van Sauber een cruciaal onderdeel vormt van de opbouw van het team en beschikt over een meerjarig contract. Cadillac staat momenteel tiende in het constructeurskampioenschap, waarbij Bottas de negentiende plek in de WK-stand bezet, net voor zijn Mexicaanse teamgenoot.
