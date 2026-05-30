Het team van Verstappen Racing heeft een gridstraf van vijf plaatsen gekregen voor de aankomende race op Monza. Chris Lulham, die uitkomt voor de renstal in de GT World Challenge Europe Endurance Cup, haalde tijdens de eerste vrije training Maro Engel in terwijl er een gele vlag werd gezwaaid.

Naast de gridstraf heeft de 23-jarige coureur ook één strafpunt op zijn licentie bijgeschreven gekregen. Het incident vond zaterdagochtend plaats tijdens de openingssessie van het raceweekend op het Autodromo Nazionale Monza. Lulham ging in de eerste bocht voorbij aan de bolide met startnummer 48, bestuurd door Maro Engel. De wedstrijdleiding riep de Britse coureur en een vertegenwoordiger van het team, dat in samenwerking met 2 Seas Motorsport opereert, op het matje. Na het bestuderen van de videobeelden gaf de coureur van de Mercedes-AMG GT3 Evo toe dat hij de gele vlaggen inderdaad had gezien. De gele vlaggen hingen in Variante del Rettifilo (bocht 1) voor de No. 59 Garage 59 McLaren van Joseph Loake, die in een out lap een wiel was kwijtgeraakt

Wedstrijdleiding toont lichte clementie

De stewards oordeelden dat er sprake was van een overtreding van artikel 27.1 van de sportieve reglementen en het internationale sportverdrag van de autosportbond. Wel zagen de officials een verzachtende omstandigheid in de situatie op de baan. "De stewards beschouwen het feit dat auto 48 de pitstraat verliet en daardoor iets langzamer was dan normaal als een verzachtende factor", zo valt te lezen in het officiële document van de wedstrijdleiding. Desondanks werd besloten om de strafmaatregelen toe te passen omdat de regels onomstotelijk waren overtreden.

Succesvolle start

Ondanks de opgelopen straf kent het raceprogramma van Max Verstappen een uitstekende start in Italië. De bolide met startnummer 3, die Lulham dit weekend deelt met de ervaren Dani Juncadella en Jules Gounon, voerde zaterdagochtend wel de tijdlijst aan in de Pro-klasse. Gounon wist tijdens diezelfde eerste vrije training de snelste tijd op de klokken te brengen. Het team zal de opgelopen gridstraf moeten inlossen tijdens de hoofdrace, de zogeheten '3 Hours of Monza', die zondagmiddag op het programma staat.

