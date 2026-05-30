Alonso maakt indruk in de straten van Monaco met zeldzame Porsche 918 Spyder
Alonso maakt indruk in de straten van Monaco met zeldzame Porsche 918 Spyder
Fernando Alonso is in aanloop naar de Grand Prix van Monaco gespot in een uiterst zeldzame sportwagen. De Formule 1-coureur trok de aandacht in de straten van het vorstendom achter het stuur van een zilverkleurige Porsche 918 Spyder. Beelden van de Spanjaard in de opvallende bolide circuleren momenteel op sociale media.
De tweevoudig wereldkampioen bevindt zich momenteel in woonplaats Monte Carlo voor het raceweekend dat voor volgende week op het programma staat. Waar de race in Monaco traditioneel eind mei werd verreden, vindt het evenement dit jaar plaats in het eerste volledige weekend van juni. De coureur van Aston Martin Aramco, die in april 2024 zijn contract bij de Britse renstal verlengde tot minimaal eind 2026, heeft daardoor nog even de tijd om van zijn privécollectie en pasgeboren kindje te genieten voordat de eerste vrije trainingen op vrijdag beginnen.
Hybride hypercar
De Porsche 918 Spyder - slechts één van de 918 exemplaren - waarin Alonso werd gefilmd, is een uiterst exclusieve hybride hypercar waarvan wereldwijd slechts 918 exemplaren zijn geproduceerd. De bolide wordt aangedreven door een centraal geplaatste 4,6-liter V8-motor die 608 pk levert. Dit brandstofblok wordt ondersteund door twee elektromotoren, die gezamenlijk nog eens ruim 285 pk toevoegen aan het totaal. Dit brengt het gecombineerde systeemvermogen van de auto op een indrukwekkende 887 pk. Met een maximaal koppel van 1.280 Nm accelereert de wagen in slechts 2,6 seconden van nul naar honderd kilometer per uur en bereikt deze een topsnelheid van 345 kilometer per uur.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Red Bull gaat in op "pure boef" Jos Verstappen, Gucci nieuwe titelsponsor van F1-team | GPFans Recap
- 27 mei 2026 21:41
Uitslag 24h Nürburgring nog steeds onzeker: Red Bull-Lamborghini wordt mogelijk illegaal verklaard
- 28 mei 2026 16:59
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
F1 vindt gat in kalender voor extra race, Vegas uitgesloten als finale bij afgelasting Qatar en Abu Dhabi
Data duidelijk over giga-straf Hadjar: waarom de Red Bull-coureur een stop-and-go verdiende
Racing Bulls reageert op felle kritiek Zak Brown: 'Stoppen veel moeite in regels met Red Bull respecteren'
Monaco eerste race met strengere motorcontroles na Mercedes-gedoe: dit gaat veranderen
Net binnen
Plooij en Gademan geloven niks van strenge Mercedes-communicatie: "Voor de bühne"
- 10 minuten geleden
Jos Verstappen sneert naar Steiner: 'Ik begrijp waarom je geen teambaas meer bent'
- 1 uur geleden
- 1
Montoya ziet 'herboren' Hamilton na duel met Verstappen: 'De Lewis van vroeger'
- 2 uur geleden
- 8
Mekies over informeel akkoord motorregels 2027: Red Bull stapt uit comfortzone
- 3 uur geleden
Alonso maakt indruk in de straten van Monaco met zeldzame Porsche 918 Spyder
- Vandaag 10:05
- 1
Doornbos ziet toneelstukje Russell na uitvalbeurt: "Hij was een beetje aan het acteren"
- Vandaag 08:58
- 1
Veel gelezen
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- 27 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei
Alonso: "We hebben besloten de pijn te stoppen"
- 27 mei