Fernando Alonso is in aanloop naar de Grand Prix van Monaco gespot in een uiterst zeldzame sportwagen. De Formule 1-coureur trok de aandacht in de straten van het vorstendom achter het stuur van een zilverkleurige Porsche 918 Spyder. Beelden van de Spanjaard in de opvallende bolide circuleren momenteel op sociale media.

De tweevoudig wereldkampioen bevindt zich momenteel in woonplaats Monte Carlo voor het raceweekend dat voor volgende week op het programma staat. Waar de race in Monaco traditioneel eind mei werd verreden, vindt het evenement dit jaar plaats in het eerste volledige weekend van juni. De coureur van Aston Martin Aramco, die in april 2024 zijn contract bij de Britse renstal verlengde tot minimaal eind 2026, heeft daardoor nog even de tijd om van zijn privécollectie en pasgeboren kindje te genieten voordat de eerste vrije trainingen op vrijdag beginnen.

Hybride hypercar

De Porsche 918 Spyder - slechts één van de 918 exemplaren - waarin Alonso werd gefilmd, is een uiterst exclusieve hybride hypercar waarvan wereldwijd slechts 918 exemplaren zijn geproduceerd. De bolide wordt aangedreven door een centraal geplaatste 4,6-liter V8-motor die 608 pk levert. Dit brandstofblok wordt ondersteund door twee elektromotoren, die gezamenlijk nog eens ruim 285 pk toevoegen aan het totaal. Dit brengt het gecombineerde systeemvermogen van de auto op een indrukwekkende 887 pk. Met een maximaal koppel van 1.280 Nm accelereert de wagen in slechts 2,6 seconden van nul naar honderd kilometer per uur en bereikt deze een topsnelheid van 345 kilometer per uur.

Fernando Alonso, con su Porsche 918 spyder por las calles de Mónaco



Valorado entre 1,8 y 3 millones de euros, y limitado a 918 unidades, fue el primer coche de producción en bajar de los 7 minutos en el Nordschleife.

