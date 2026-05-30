Leclerc after P3 in Sprint Miami

Leclerc after P3 in Sprint Miami — Foto: © IMAGO
Lewis Hamilton kende tijdens de Grand Prix van Canada zijn beste raceweekend bij Ferrari tot nu toe. De Engelsman wist vanuit geslagen positie in de slotfase Max Verstappen in te halen en daarmee P2 veilig te stellen. Teamgenoot Charles Leclerc kwam juist totaal niet uit de verf en hoewel Ferrari zo nu en dan kan uitblinken, komt het nog altijd tekort. In de GPFans Raceteam-podcast begint de vraag op te komen of Leclerc inmiddels niet toe is aan een nieuw team.

Leclerc werd als groot talent in 2019 bij Ferrari gestald naast Sebastian Vettel, na het rookie-seizoen bij Alfa Romeo te hebben gereden. De Monegask was in de opstapjaren de leeftijdsgenoot van Verstappen en het duo heeft de nodige knokpartijen met de Nederlander uitgevochten. In 2019 kwam het duo elkaar op de baan tegen tijdens de race in Silverstone en dat bleek een voorproefje te zijn van hoe het duo met elkaar racet. Begin 2022 waren het opnieuw Verstappen en Leclerc die met elkaar om de zeges knokten, hoewel een echte titelstrijd voor de Monegask nog is uitgebleven.

Hamilton had het 'voor elkaar' in Canada, Leclerc niet

Volgens Ramjiawan heeft Leclerc in Canada simpelweg zijn verlies moeten nemen tegen Hamilton, die zijn zaken beter op orde had. “Leclerc gaf aan dat hij geen temperatuur in de voorbanden kreeg. Dat is Hamilton wél gelukt, dus dat is een kwaliteit. Als Leclerc dat wel voor elkaar had gekregen, dan had hij voor Hamilton gestaan”, stelt Ramjiawan.

'Leclerc toe aan nieuw team: Hij is net zo goed als Verstappen'

Volgens Kissing wordt Hamilton hiermee tekortgedaan en laat zijn vorm zien dat hij met een Mercedes mogelijk voor zijn achtste titel had geknokt tegen Antonelli. Toch is Ramjiawan daarvan niet overtuigd en stelt hij dat Leclerc bij een ‘top-Ferrari’ voor de prijzen vecht en niet Hamilton. Daarnaast lijkt de Monegask toe aan een nieuw Formule 1-avontuur, na jarenlang bij Ferrari te hebben rondgekeken: “Bij Leclerc zou ik zeggen: die is toe aan een ander team. Hij zit al vanaf 2019 bij Ferrari en heeft nog nooit een topauto gehad, terwijl hij net zo goed is als Verstappen? Hij is zó goed. Tenminste, zo hoog heb ik hem wel zitten. Alleen hij heeft nooit de auto gehad om dat te laten zien en ja, hij maakte ook weleens een stom foutje.”

