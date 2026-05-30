Briatore houdt rekening met transfer: "We weten niet of Mercedes Max zal overnemen"
Alpine-directeur Flavio Briatore houdt ergens toch wel rekening met een mogelijke overstap van Max Verstappen naar Mercedes. Briatore kan in gesprek met The Race namelijk niet uitsluiten dat er mogelijk een ‘Mercedes-coureur’ beschikbaar komt.
Momenteel zijn het Kimi Antonelli en George Russell die de kleuren van de Zilverpijlen verdedigen. Beide mannen beschikken over een contract dat hen tot het einde van 2026 bij het team houdt. Hoewel Toto Wolff afgelopen maand nog aangaf tevreden te zijn over zijn rijdersduo, is de interesse in Verstappen natuurlijk ook een publiek geheim. Voor Verstappen geldt naar verluidt dat hij onder zijn contract bij Red Bull Racing, dat hem tot 2028 bij het team houdt, uit kan stappen mocht hij tijdens de zomerstop niet in de top twee van het kampioenschap staan. De Nederlander bezet momenteel P7.
Briatore wacht op ontwikkelingen bij Mercedes
Briatore beschikt bij Alpine momenteel over Franco Colapinto, die in Canada zijn beste finishpositie behaalde met P6, en routinier Pierre Gasly. De Italiaan is blij met het duo, maar wil voorlopig nog alle opties openhouden voor de toekomst en wijst daarvoor vooral naar Mercedes: “We weten niet wat er met Mercedes gaat gebeuren.” Briatore schermt daarbij met de interesse in Verstappen door de Zilverpijlen: “We weten niet of Mercedes Max zal overnemen, of wat dan ook. Laten we dus eerst eens kijken wat we in huis hebben voordat we verder gaan.”
'Colapinto heeft talent om één van de beste te worden'
Colapinto stond afgelopen seizoen diverse keren onder druk en er werd even getwijfeld of hij wel de juiste vervanger van Jack Doohan was. Briatore stipt het resultaat in Canada aan en stelt dat de Argentijn inmiddels is gegroeid: “Vorig jaar werd Colapinto door iedereen bekritiseerd en vroegen mensen zich af waarom ik voor Colapinto zou kiezen. Grote fout, Colapinto, dit en dat. Maar ik geloof dat Franco talent heeft. We brengen veel tijd samen door en als je met hem praat, merk je dat hij veel volwassener is. Vorig jaar was hij nog een kind.” Daarbij dicht hij hem een grote toekomst toe: “Franco heeft echt het talent om een van de beste coureurs te worden.”
