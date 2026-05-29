Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos vindt het toch wel opvallend dat Jos Verstappen en Toto Wolff afgelopen weekend in de paddock in Canada openlijk met elkaar zaten te praten. Het duo werd vastgelegd door de aanwezige pers en deed het gesprek af als iets onschuldigs.

Ook Red Bull-teambaas Laurent Mekies werd geconfronteerd met de beelden. “We spreken voortdurend met Max en Jos. Het is volkomen natuurlijk dat zij een gesprek kunnen hebben met Toto”, zo verklaarde de teambaas. Daarnaast reed Max Verstappen twee weken geleden op de Nürburgring en deed hij dat met een Mercedes.

Jos Verstappen en Toto Wolff

Doornbos wijst in de Pit Talk-podcast naar de uitspraken van Verstappen over zijn toekomst in de Formule 1, die afhankelijk zou zijn van een wijziging voor volgend jaar: “In plaats van een 50/50-verdeling wordt het meer 60/40, waarbij dus een groter deel van het vermogen uit de verbrandingsmotor komt. Volgens Max maakt dat de auto beter bestuurbaar en in zijn ogen ook beter voor de sport.” Ook zag hij vader Jos: “Ondertussen zat de vader van Max te lunchen met Toto Wolff, dus er gebeurde van alles tegelijk en iedereen had zoiets van: wat gebeurt hier allemaal eigenlijk? Vervolgens zei hij tegen de Nederlandse media: ‘Ik blijf sowieso in 2027.’ Dus dan kun je de rest zelf wel invullen. Iedereen was blij, althans zo leek het.”

Regelwijziging in 2027 nog niet er doorheen

Toch is de wijziging nog niet in beton gegoten; sterker nog, mogelijk wordt de gewenste aanpassing met een jaar uitgesteld: “Maar op zaterdag kwam de FIA met de mededeling dat het er toch niet zo snel doorheen gedrukt kon worden, omdat een aantal OEM’s (original engine manufacturers), namelijk Ferrari en Audi, het er niet mee eens waren. Zij stelden voor om die 60/40-regel uit te stellen naar 2028, omdat men nog maar net gewend was aan de nieuwe regels. En toen zei Mark uiteindelijk: ‘Ik ben er klaar mee. Ik blijf niet voor dit. Ik kan mezelf gewoon niet motiveren om dit soort auto’s te blijven rijden.’”

