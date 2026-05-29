Dat Max Verstappen de F1-film die vorig jaar uitkwam nog niet heeft gezien, bleek maar weer. De Nederlander werd tijdens het streamen geconfronteerd met een middelvinger die hij in de film uitdeelt aan Brad Pitt, maar hij blijkt van helemaal niets te weten.

Met veel bombarie werd de F1-film vorig jaar gelanceerd. Met Pitt in de hoofdrol is de film over de koningsklasse een succes te noemen. Zo leverde het zelfs een Oscarnominatie op en heeft de film om en nabij de 550 miljoen dollar opgeleverd. Toch is niet iedereen gecharmeerd van de film en Verstappen onthulde al eerder dat hij niet van plan is om de kaskraker te gaan kijken.

Middelvinger

Tijdens een stream van Verstappen Sim Racing werd Verstappen geconfronteerd met de middelvinger die hij in de film uitdeelt. “Je stak je middelvinger naar hem op. Toen gaf hij aan dat hij dat had verdiend”, zo kreeg Verstappen te horen. Verstappen lijkt duidelijk niet te weten dat hij op die manier in de film zit: “Wie heeft wat nou precies gedaan? (...) Heb ik dat gedaan?!”

? 28 de mayo de 2026 y Max Verstappen no sabe ni cómo aparece él en la película de la F1 pic.twitter.com/v74clCwlXI — Nachez (@Nachez98) May 28, 2026

