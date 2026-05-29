Verstappen hoort van actie in F1-film: "Heb ik dat gedaan?!"
Dat Max Verstappen de F1-film die vorig jaar uitkwam nog niet heeft gezien, bleek maar weer. De Nederlander werd tijdens het streamen geconfronteerd met een middelvinger die hij in de film uitdeelt aan Brad Pitt, maar hij blijkt van helemaal niets te weten.
Met veel bombarie werd de F1-film vorig jaar gelanceerd. Met Pitt in de hoofdrol is de film over de koningsklasse een succes te noemen. Zo leverde het zelfs een Oscarnominatie op en heeft de film om en nabij de 550 miljoen dollar opgeleverd. Toch is niet iedereen gecharmeerd van de film en Verstappen onthulde al eerder dat hij niet van plan is om de kaskraker te gaan kijken.
Middelvinger
Tijdens een stream van Verstappen Sim Racing werd Verstappen geconfronteerd met de middelvinger die hij in de film uitdeelt. “Je stak je middelvinger naar hem op. Toen gaf hij aan dat hij dat had verdiend”, zo kreeg Verstappen te horen. Verstappen lijkt duidelijk niet te weten dat hij op die manier in de film zit: “Wie heeft wat nou precies gedaan? (...) Heb ik dat gedaan?!”
Hamilton geniet van gevecht Verstappen, maar "voelt niet als wat autosport zou moeten zijn"
- Vandaag 11:24
Montoya komt met nieuw verwijt aan Verstappen: "Had nooit in een Mercedes mogen stappen"
- 26 mei 2026 18:45
- 22
F1 vindt gat in kalender voor extra race, Vegas uitgesloten als finale bij afgelasting Qatar en Abu Dhabi
Data duidelijk over giga-straf Hadjar: waarom de Red Bull-coureur een stop-and-go verdiende
Racing Bulls reageert op felle kritiek Zak Brown: 'Stoppen veel moeite in regels met Red Bull respecteren'
Monaco eerste race met strengere motorcontroles na Mercedes-gedoe: dit gaat veranderen
Opmeer pakt met Red Bull Sim Racing vierde constructeurstitel
