Voormalig Formule 1-coureur maar ook FIA-steward Mika Salo is gewond geraakt in Thailand, zo meldt Thaiexaminer. Volgens diverse Formule 1-sites zou de Finse coureur met een mes zijn aangevallen door een motorrijder, maar de Thaise politie geeft opheldering over het incident en spreekt dit tegen.

Salo werd afgelopen week in Thailand naar het ziekenhuis gebracht voor een wond aan zijn been, waarvoor uiteindelijk 28 hechtingen nodig waren. Aanvankelijk gingen berichten rond dat Salo zou zijn neergestoken door een motorrijder in de buurt van de Nana-kruising in Bangkok, maar de politie verklaart na onderzoek dat het hier eerder om een verkeersongeluk gaat dan om een gewelddadige aanval.

Op 19 mei stak Salo over bij een zebrapad en voelde daar iets tegen zijn been. De Fin had niet direct door wat er aan de hand was. Een omstander verklaarde dat er bloed uit zijn been stroomde en als reactie daarop werd de voormalig F1-coureur naar het ziekenhuis gebracht. Bij 1st geeft Salo daarover aan: “Ze [doktoren] vertelden me dat er die avond en nacht meerdere gevallen waren geweest met vergelijkbare verwondingen. Er zijn altijd idioten in grote steden. Gelukkig raakte ik alleen gewond aan mijn been en niet ergens anders. Als iemand echt ernstige schade had willen aanrichten, dan hadden ze waarschijnlijk het bovenlichaam gekozen.”

Verkeersongeluk in plaats van gewelddadige aanval

Daags na het incident blijkt het om een verkeersongeluk te gaan. Forensische artsen concludeerden dat de wond niet past bij een messteek en ook camerabeelden en een taxichauffeur ondersteunen de verklaring dat het om een ongeluk ging. De politie heeft nog geen verdachte motor kunnen identificeren, maar gaat verder met het analyseren van beelden. Op basis van alle huidige informatie gaat men uit van een verkeersongeluk in plaats van een gewelddadige aanval.

