De FIA grijpt voor de aanstaande Grand Prix van Monaco in om de topsnelheid van de Formule 1-auto’s aan banden te leggen. Naast het volledig deactiveren van de zogeheten ‘Straight Mode’, de opvolger van het DRS-systeem, worden er nu ook strikte restricties opgelegd aan de inzet van elektrische energie. Volgens The Racewil het bestuursorgaan hiermee voorkomen dat de bolides te snel worden voor de lay-out van het circuit.

Om de snelheid op de rechte stukken te beperken, verplicht de autosportfederatie het gebruik van een specifieke motorstand genaamd ‘Rev 1’. Waar de standaard ‘Base’-modus pas vanaf 290 kilometer per uur begint met het afbouwen van de maximale energie-inzet, moet de MGU-K in Monaco al vanaf 200 kilometer per uur gas terugnemen van de maximale capaciteit van 350 kilowatt. Zodra de wagens de grens van 300 kilometer per uur bereiken, is het gebruik van de batterij in de ‘Rev 1’-stand zelfs helemaal niet meer toegestaan. Alleen wanneer de inhaalmodus is geactiveerd, hebben de coureurs bij die snelheid nog 150 kilowatt tot hun beschikking, wat vervolgens afbouwt naar nul bij 310 kilometer per uur. De afstand waarop het vermogen in Monte Carlo wordt beperkt, bedraagt slechts 1388 meter. Dat is het kortste traject van de hele kalender, in vergelijking met bijvoorbeeld Monza (4218 meter) of Spa (4594 meter).

Coureurs verwachten minder lift-and-coast in het prinsdom

Ondanks de restricties reageren de rijders overwegend positief op de aanpassingen voor het naderende raceweekend. Haas-coureur Ollie Bearman denkt dat de bolides zonder de extreme snelheden op de rechte stukken leuker zullen zijn om te besturen. “Ik denk dat het gewoon een beetje meer zoals vorig jaar gaat worden, waarbij we kunnen rijden zoals we willen, de versnellingen kunnen gebruiken die we willen en geen onnozele lift-and-coast en dat soort dingen hoeven te doen”, aldus de Brit.

Ook Charles Leclerc, die momenteel derde staat in het wereldkampioenschap, deelt dat enthousiasme. De Ferrari-coureur benadrukt dat de lichtere wagens van dit seizoen voordelen bieden in de smalle straten. “De elektrische kant gaat veel minder groot zijn in Monaco, gewoon omdat we behoorlijk wat zullen opladen met alle bochten die er zijn. Dus ik ben best enthousiast voor Monaco”, legt de Monegask uit.

