Max Verstappen sluit een toekomstige deelname aan de 24 uur van Daytona niet uit. De coureur van Red Bull Racing geeft aan dat hij het prestigieuze evenement, dat officieel bekendstaat als de Rolex 24, in de toekomst heel graag zou willen rijden. Hij benadrukt echter dat een dergelijk uitstapje grote gevolgen zou hebben voor zijn vaste voorbereiding op het Formule 1-seizoen. Voor de rest van het huidige kalenderjaar staan er, naast zijn verplichtingen in de koningsklasse van de autosport, weinig andere races in een buitenlandse cockpit op de planning.

De viervoudig wereldkampioen bevindt zich momenteel in een uitdagende fase van het wereldkampioenschap. Na de onlangs verreden Grand Prix van Canada bezet hij de zevende plaats in het rijdersklassement met 43 punten. Omdat de Formule 1 dit seizoen te maken heeft met ingrijpende nieuwe technische reglementen rondom duurzame brandstoffen en elektrische motoren, vergt het optimaliseren van de wagen veel aandacht. Red Bull werkt sinds dit jaar samen met Ford, maar de formatie kijkt voorlopig nog tegen een achterstand aan ten opzichte van het dominante Mercedes. Verstappen kwam zelf met een Mercedes in actie, maar dan tijdens de 24h Nürburgring. Samen met Lucas Auer, Jules Gounon en Dani Juncadella gingen ze tot en met uur 21 aan kop, maar toen begaf de aandrijfas het.

Trainingsprogramma op de schop voor Daytona

Gevraagd naar een mogelijke deelname in 2027 aan de langeafstandsrace in Florida, die traditioneel eind januari wordt gehouden, stelt de Limburger dat dit logistiek een flinke puzzel is. "Als ik dat zou willen doen, zal ik wel mijn hele trainingsprogramma erop moeten afstemmen", stelt Verstappen tegenover De Telegraaf. "Normaal begin ik in januari met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dat zou ik dan moeten aanpassen. En ik zal het ook met mijn familie moeten overleggen", legt hij uit. Hoewel de plannen nog in de kinderschoenen staan, is de wens nadrukkelijk aanwezig. "Het is op dit moment wel een idee, maar nog niet concreet. Ik heb nog genoeg tijd om daarover na te denken. Maar ik zou het wel heel graag doen. En dan opnieuw in een GT3-auto, denk ik, niet in de snelste GTP-klasse", aldus de coureur.

Ogen opnieuw gericht op 24h Nürburgring

Voor de kortere termijn houdt de kopman van Red Bull Racing zijn agenda buiten de Formule 1 relatief leeg. Op de vraag of er later dit jaar nog actie op een ander circuit dan de Nordschleife op de planning staat, is hij stellig. "Buiten de Nordschleife niet, denk ik", klinkt het resoluut. Wel kijkt hij alvast met een schuin oog naar de editie van volgend jaar op de befaamde Duitse omloop. "En als volgend jaar de 24 uur van de Nürburgring opnieuw in een niet-Formule 1-weekend valt, dan wil ik daar ook opnieuw in actie komen", besluit hij over zijn ambities buiten de eenzitters.