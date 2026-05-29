Verstappen bevestigt overweging deelname Daytona: "Moet het met mijn familie overleggen"
Verstappen bevestigt overweging deelname Daytona: "Moet het met mijn familie overleggen"
Max Verstappen sluit een toekomstige deelname aan de 24 uur van Daytona niet uit. De coureur van Red Bull Racing geeft aan dat hij het prestigieuze evenement, dat officieel bekendstaat als de Rolex 24, in de toekomst heel graag zou willen rijden. Hij benadrukt echter dat een dergelijk uitstapje grote gevolgen zou hebben voor zijn vaste voorbereiding op het Formule 1-seizoen. Voor de rest van het huidige kalenderjaar staan er, naast zijn verplichtingen in de koningsklasse van de autosport, weinig andere races in een buitenlandse cockpit op de planning.
De viervoudig wereldkampioen bevindt zich momenteel in een uitdagende fase van het wereldkampioenschap. Na de onlangs verreden Grand Prix van Canada bezet hij de zevende plaats in het rijdersklassement met 43 punten. Omdat de Formule 1 dit seizoen te maken heeft met ingrijpende nieuwe technische reglementen rondom duurzame brandstoffen en elektrische motoren, vergt het optimaliseren van de wagen veel aandacht. Red Bull werkt sinds dit jaar samen met Ford, maar de formatie kijkt voorlopig nog tegen een achterstand aan ten opzichte van het dominante Mercedes. Verstappen kwam zelf met een Mercedes in actie, maar dan tijdens de 24h Nürburgring. Samen met Lucas Auer, Jules Gounon en Dani Juncadella gingen ze tot en met uur 21 aan kop, maar toen begaf de aandrijfas het.
Trainingsprogramma op de schop voor Daytona
Gevraagd naar een mogelijke deelname in 2027 aan de langeafstandsrace in Florida, die traditioneel eind januari wordt gehouden, stelt de Limburger dat dit logistiek een flinke puzzel is. "Als ik dat zou willen doen, zal ik wel mijn hele trainingsprogramma erop moeten afstemmen", stelt Verstappen tegenover De Telegraaf. "Normaal begin ik in januari met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dat zou ik dan moeten aanpassen. En ik zal het ook met mijn familie moeten overleggen", legt hij uit. Hoewel de plannen nog in de kinderschoenen staan, is de wens nadrukkelijk aanwezig. "Het is op dit moment wel een idee, maar nog niet concreet. Ik heb nog genoeg tijd om daarover na te denken. Maar ik zou het wel heel graag doen. En dan opnieuw in een GT3-auto, denk ik, niet in de snelste GTP-klasse", aldus de coureur.
Ogen opnieuw gericht op 24h Nürburgring
Voor de kortere termijn houdt de kopman van Red Bull Racing zijn agenda buiten de Formule 1 relatief leeg. Op de vraag of er later dit jaar nog actie op een ander circuit dan de Nordschleife op de planning staat, is hij stellig. "Buiten de Nordschleife niet, denk ik", klinkt het resoluut. Wel kijkt hij alvast met een schuin oog naar de editie van volgend jaar op de befaamde Duitse omloop. "En als volgend jaar de 24 uur van de Nürburgring opnieuw in een niet-Formule 1-weekend valt, dan wil ik daar ook opnieuw in actie komen", besluit hij over zijn ambities buiten de eenzitters.
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Racing Bulls reageert op felle kritiek Zak Brown: 'Stoppen veel moeite in regels met Red Bull respecteren'
Monaco eerste race met strengere motorcontroles na Mercedes-gedoe: dit gaat veranderen
Uitslag 24h Nürburgring nog steeds onzeker: Red Bull-Lamborghini wordt mogelijk illegaal verklaard
Montoya ziet ruil tussen Verstappen en Piastri als logisch gevolg van overstap Lambiase
Net binnen
Verstappen bevestigt overweging deelname Daytona: "Moet het met mijn familie overleggen"
- 22 minuten geleden
Racing Bulls reageert op felle kritiek Zak Brown: 'Stoppen veel moeite in regels met Red Bull respecteren'
- 58 minuten geleden
Hamilton geniet van gevecht Verstappen, maar "voelt niet als wat autosport zou moeten zijn"
- 1 uur geleden
Ford spreekt trots uit na Verstappen-podium in GP Canada: "Fantastisch om te zien"
- 2 uur geleden
- 2
McLaren komt met F1-primeur: 'Voor zo veel procent bestaat de auto uit gerecycled materiaal'
- 3 uur geleden
Verstappen uitgenodigd door Ogier voor rallytest: "Ik zou hem graag verwelkomen"
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Bearman minder dicht bij schorsing richting Grand Prix van Monaco
- Gisteren 08:03
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- 27 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei