Er ligt een noodplan klaar voor het geval de seizoensafsluiters in Qatar en Abu Dhabi vanwege de aanhoudende oorlog afgelast moeten worden, bevestigt Formule 1-CEO Stefano Domenicali. De Italiaanse topman benadrukt dat de F1 Grand Prix van Las Vegas in geen enkel scenario de seizoensfinale zal vormen, zelfs als de races in het Midden-Oosten wegvallen. Dat laat hij weten in gesprek met de Franse sportkrant L'Equipe.

Eerder dit jaar werden de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië al van de kalender gehaald vanwege de onrust in de regio. Hoewel de races in Qatar en Abu Dhabi momenteel nog gepland staan voor respectievelijk eind november en begin december, houdt de koningsklasse van de autosport nadrukkelijk rekening met alternatieve scenario's. Tijdens de naderende zomerstop in augustus wordt er een definitief besluit verwacht over het doorgaan van deze evenementen.

Artikel gaat verder onder video

Pragmatische aanpak

De president van de Formule 1 trekt een vergelijking met eerdere crisissituaties. "Net als met Covid moeten we proberen zo pragmatisch mogelijk te zijn", aldus Domenicali. Hij wijst erop dat de eerdere annuleringen onvermijdelijk waren. "Het feit dat we de races in Bahrein en Djedda voor nu hebben teruggetrokken, komt voort uit het feit dat we wisten dat het op dat moment niet mogelijk was om daarheen te gaan. Vooral omdat we entertainment zijn, een sport die vreugde en plezier brengt", stelt de topman. Volgens de CEO moet de sport afreizen naar plekken waar die sfeer daadwerkelijk aanwezig is, al hoopt hij vooral voor de wereld dat de situatie snel verbetert.

Logistieke complexiteit

Hoewel de kaartverkoop voor de laatste twee raceweekenden in het Midden-Oosten uitstekend verloopt, beseft Domenicali dat er een knoop doorgehakt moet worden. "Er komt een moment waarop we beslissingen moeten nemen, want het is niet als een voetbalwedstrijd waar er maar twee teams en 22 spelers zijn, en waar wissels makkelijk zijn. Voor ons is er de logistieke complexiteit en de kosten", legt hij uit. Hij geeft aan dat het verplaatsen van beide races onmogelijk is en dat zelfs het herplannen van één race lastig wordt door een gebrek aan beschikbare data op de kalender.

Related image

Las Vegas niet als finale en alternatieven

Toch is er op 4 oktober mogelijk nog ruimte voor een evenement en staan er andere circuits klaar om in te springen. "Ik kan bevestigen dat we een noodplan hebben. En als de twee races aan het einde van het jaar niet kunnen plaatsvinden omdat de oorlog niet voorbij is, zullen we andere alternatieven hebben", stelt de Italiaan. Mogelijke vervangers waar we aan kunnen denken zijn Sepang in Maleisië, Portimão in Portugal, Imola in Italië, Istanbul Park in Turkije of Fuji Speedway in Japan.

Wat er ook gebeurt met de races in Qatar en Abu Dhabi, de Grand Prix van Las Vegas op 22 november zal niet fungeren als het slotstuk van het kampioenschap. Domenicali is daar stellig over. "Nee, het zal niet de laatste race op de kalender zijn. Dat kan ik bevestigen."

Gerelateerd