Norris in Canada

McLaren komt met F1-primeur: 'Voor zo veel procent bestaat de auto uit gerecycled materiaal'

Norris in Canada — Foto: © IMAGO

McLaren komt met F1-primeur: 'Voor zo veel procent bestaat de auto uit gerecycled materiaal'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

McLaren heeft haar duurzaamheidsverslag over vorig jaar gepubliceerd, waarin ze laten zien hoe zij steeds meer toewerken naar een volledig circulaire Formule 1-auto. De organisatie van regerend wereldkampioenen heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2040 volledig klimaatneutraal te werk te gaan en meldt inmiddels een vermindering van 39 procent in de operationele uitstoot ten opzichte van de nulmeting. Om de milieu-impact en afvalstromen in elke fase van het proces te verminderen, is de zogeheten Circular Car Roadmap ontwikkeld.

Dit strategische plan is opgezet in samenwerking met Deloitte en wordt ondersteund door data-analyse van Google. Het doel van de samenwerking is om de manier waarop raceauto's worden ontworpen, geproduceerd en hergebruikt fundamenteel te herzien. De eerste resultaten hiervan zijn inmiddels zichtbaar: vorig jaar bestond het F1-chassis voor 22 procent uit circulaire materialen. Daarnaast werden er gerecyclede koolstofvezels en vlasvezels getest in diverse onderdelen, waaronder het stoeltje van Lando Norris. Tevens wist de renstal de totale hoeveelheid afval met veertien procent terug te dringen en werd er fors geïnvesteerd in duurzame vliegtuigbrandstof (SAF), waarmee alle zakenreizen en chartervluchten van het team volledig worden gedekt.

Formule 1-techniek ingezet voor koraalherstel

Naast de ontwikkelingen op het circuit past het team zijn technologische kennis ook buiten de autosport toe. Een van de opvallendste projecten uit het verslag is de lancering van 'OSCAR' (niet vernoemd naar Oscar Piastri), een semi-geautomatiseerde machine die is gecreëerd in samenwerking met de Great Barrier Reef Foundation. Dit systeem, dat eerder dit jaar in Australië werd onthuld, maakt gebruik van robotica om de assemblage van koraalhouders met negen keer te versnellen.

Zak Brown benadrukt het belang van deze brede aanpak. "Nu onze sport wereldwijd een ongelooflijke groei blijft doormaken, is het des te belangrijker dat we hard werken om onze totale impact op de planeet en de druk op wereldwijde hulpbronnen te verminderen, en samenwerking en partners die we kunnen vertrouwen, zijn essentieel om dat te bereiken", vertelt de CEO van McLaren Racing. Volgens de topman is het delen van kennis cruciaal. "Het is fantastisch om te zien hoe ons McLaren Accelerator-team autosportkennis toepast in andere industrieën om processen te versnellen en efficiëntie te stimuleren, waarbij onze engineers samenwerken met mariene biologen om oplossingen te vinden voor koraalherstel", aldus Brown.

Mede door deze initiatieven staat de formatie inmiddels in de top 75 van meest duurzame bedrijven ter wereld, volgens Sustainability Magazine. Over veertien jaar wil McLaren dus volledig klimaatneutraal zijn, en van een 22 procent circulaire F1-auto daar 100 procent van maken.

