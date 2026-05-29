De Chinese autofabrikant BYD onderzoekt de mogelijkheden om toe te treden tot de Formule 1 en stuurt uitvoerend vicepresident Stella Li komend weekend naar de Grand Prix van Monaco voor gesprekken met de leiding van de sport, meldt Motorsport.com. De fabrikant van elektrische voertuigen ziet de koningsklasse als het perfecte uithangbord om de wereldwijde merkidentiteit te versterken. Achter de schermen wordt de naam van BYD inmiddels nadrukkelijk gekoppeld aan voormalig Red Bull Racing-teambaas Christian Horner, die mogelijk een sleutelrol gaat spelen in het project.

Hoe een eventuele entree van de autobouwer eruit moet komen te zien, bevindt zich nog in een vroege verkenningsfase. Er liggen momenteel drie logische routes op tafel: een rol als titelsponsor, de overname van een bestaande renstal of het oprichten van een volledig nieuw twaalfde team. Bij een eventuele overname wordt het team van Alpine veelvuldig genoemd als logisch doelwit. Op de achtergrond speelt mee dat Horner betrokken is bij een consortium dat probeert het aandeel van 24 procent van Otro Capital in de Franse renstal over te nemen, een strijd waarin ook Mercedes zich zou mengen.

Toetreding tot de Formule 1 is een miljardenspel geworden

Zelfs met de enorme middelen van BYD is het bemachtigen van een startbewijs een flinke opgave. De waarde van de huidige Formule 1-teams is de afgelopen jaren geëxplodeerd. Recentelijk zijn er overnamebiedingen van meer dan twee miljard dollar door bestaande teams vriendelijk afgewezen, omdat eigenaren verwachten dat de waarderingen de komende jaren alleen maar verder zullen stijgen. Ook het oprichten van een twaalfde renstal brengt grote logistieke en financiële hindernissen met zich mee. Het wereldkampioenschap heeft onlangs het project van Cadillac toegelaten als elfde team. Er hangt aan een nieuw startbewijs een stevige vergoeding van naar schatting tussen de 450 en 600 miljoen dollar om het verlies aan prijzengeld van de huidige F1-teams te compenseren.

Horner gespot met topvrouw van BYD

De geruchtenmolen draait inmiddels op volle toeren nadat Horner en Li onlangs samen werden gefotografeerd tijdens het Filmfestival van Cannes. Bij deze ontmoeting was naar verluidt ook BYD-oprichter Wang Chuanfu aanwezig. De Britse ex-teambaas werd vorig jaar juli bij Red Bull de laan uit gestuurd en is nu na het aflopen van zijn concurrentiebeding weer vrij om een nieuwe functie in de autosport te bekleden. Het gezamenlijke optreden in Zuid-Frankrijk lijkt een zorgvuldig geplande pr-stunt te zijn geweest om de ambities van de Chinese gigant kracht bij te zetten, of om de druk op te voeren bij andere projecten waar de voormalig teambaas momenteel mee in gesprek is.

Hoewel het raceweekend in het prinsdom mogelijk meer duidelijkheid verschaft over de koers van BYD, benadrukt de huidige situatie vooral dat de Formule 1 een verkopersmarkt is. Li zat eerder dit jaar in Shanghai ook al om de tafel met F1-topman Stefano Domenicali, die samen met FIA-president Mohammed Ben Sulayem erom bekendstaat de enorme Chinese markt graag verder te willen aanboren.