close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Monaco GP, 2025, start, Norris, Leclerc, generic

F1 naar Monaco zonder actieve aerodynamica: technische innovatie ontbreekt op stratencircuit

Monaco GP, 2025, start, Norris, Leclerc, generic — Foto: © IMAGO
1 reactie

F1 naar Monaco zonder actieve aerodynamica: technische innovatie ontbreekt op stratencircuit

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

De Formule 1 lijkt te hebben bevestigd dat er volgend weekend tijdens de Grand Prix van Monaco geen zogeheten Straight Mode-zones aanwezig zullen zijn op het stratencircuit. Dit betekent dat de coureurs in de smalle straten van het prinsdom geen gebruik kunnen maken van de nieuwe actieve aerodynamica om de luchtweerstand te verminderen. Uit de officiële baankaart blijkt echter dat de elektrische Overtake Mode wel gewoon geactiveerd mag worden.

De beslissing om de actieve aerodynamica volledig uit te schakelen, komt mogelijk voort uit veiligheidsoverwegingen en de unieke lay-out van het 3,337 kilometer lange circuit. Normaal gesproken opent de Straight Mode de voor- en achtervleugel op rechte stukken waar coureurs langer dan drie seconden volgas rijden, wat de luchtweerstand met meer dan de helft van de normale waarden verlaagt. In Monte Carlo lijkende rechte stukken daarvoor te kort en vormen met name de snelheden in de tunnel een te groot risico. De wagens zullen daarom de gehele ronde in de standaard Corner Mode rijden, waarbij de vleugels in een stand met hoge neerwaartse druk staan voor maximale stabiliteit en grip.

Overtake Mode biedt uitkomst in krappe straten

Hoewel de aerodynamische hulpmiddelen dus achterwege blijven, kunnen de coureurs wel rekenen op de Overtake Mode, die officieel te boek staat als de 'Manual Override Mode'. Op de vrijgegeven baankaart is te zien dat het detectiepunt voor deze elektrische boost zich bevindt tussen bocht zestien en zeventien, vlak voor de befaamde Rascasse. Als een coureur daar binnen één seconde van zijn voorganger rijdt, mag het systeem worden ingeschakeld richting de bocht Antony Noghès. De achtervolger zal dan de volledige 350 kW aan vermogen vanuit de MGU-K tot een snelheid van 337 kilometer per uur kunnen benutten, zoals de coureur dat zelf over de ronde wil verdelen.

Vind jij dat Monaco nog wel op de F1-kalender thuishoort?

51 stemmen

Gerelateerd

Formule 1 FIA 2026-reglement Grand Prix van Monaco Monte Carlo Circuit de Monaco

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Strafpunten F1: Bearman minder dicht bij schorsing richting Grand Prix van Monaco

Strafpunten F1: Bearman minder dicht bij schorsing richting Grand Prix van Monaco

  • Vandaag 08:03
  • 11
Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Monaco

Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Monaco

  • Vandaag 13:20
  • 3
FIA-president wil regels aan laten passen om langer aan de macht te kunnen blijven

FIA-president wil regels aan laten passen om langer aan de macht te kunnen blijven

  • Vandaag 10:16
  • 7
Verstappen haalt wederom uit: "Geef ons een huurauto en we maken er ook wel een show van"

Verstappen haalt wederom uit: "Geef ons een huurauto en we maken er ook wel een show van"

  • 25 mei 2026 10:49
  • 10
FIA deelt boete uit aan Russell voor frustraties na uitvalbeurt

FIA deelt boete uit aan Russell voor frustraties na uitvalbeurt

  • 25 mei 2026 08:26
  • 31
Onduidelijkheid rondom weersomstandigheden F1-race Canada | F1 Shorts Live

Onduidelijkheid rondom weersomstandigheden F1-race Canada | F1 Shorts

  • 24 mei 2026 21:29
  • 46

Net binnen

20:45
Bearman ziet Alonso met pensioen gaan: 'Wil meer tijd doorbrengen met zijn kind'
19:51
Supersport-rijder Ingham (33) overlijdt bij Isle of Man TT, zijspanraces afgelast na meerdere crashes
17:56
Verstappen bijt van zich af na belediging tegenstander in schietspelletje: "Hou je bek, b*tch!"
16:59
Uitslag 24h Nürburgring nog steeds onzeker: Red Bull-Lamborghini wordt mogelijk illegaal verklaard
16:02
McLaren overweegt eigen Formule 1-motor te bouwen | GPFans News
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Uitslag 24h Nürburgring nog steeds onzeker: Red Bull-Lamborghini wordt mogelijk illegaal verklaard 24h Nürburgring

Uitslag 24h Nürburgring nog steeds onzeker: Red Bull-Lamborghini wordt mogelijk illegaal verklaard

3 uur geleden
Montoya ziet ruil tussen Verstappen en Piastri als logisch gevolg van overstap Lambiase Max Verstappen

Montoya ziet ruil tussen Verstappen en Piastri als logisch gevolg van overstap Lambiase

Vandaag 15:20 4
Voorsprong Antonelli geeft verkeerd beeld: "Russell had er drie moeten winnen" Titelstrijd Mercedes

Voorsprong Antonelli geeft verkeerd beeld: "Russell had er drie moeten winnen"

Vandaag 14:42 7
Windsor: "Daarom is Max Verstappen nog steeds de absolute maatstaf in de Formule 1" Max Verstappen

Windsor: "Daarom is Max Verstappen nog steeds de absolute maatstaf in de Formule 1"

Vandaag 14:01 2
Ontdek het op Google Play
x