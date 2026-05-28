F1 naar Monaco zonder actieve aerodynamica: technische innovatie ontbreekt op stratencircuit
De Formule 1 lijkt te hebben bevestigd dat er volgend weekend tijdens de Grand Prix van Monaco geen zogeheten Straight Mode-zones aanwezig zullen zijn op het stratencircuit. Dit betekent dat de coureurs in de smalle straten van het prinsdom geen gebruik kunnen maken van de nieuwe actieve aerodynamica om de luchtweerstand te verminderen. Uit de officiële baankaart blijkt echter dat de elektrische Overtake Mode wel gewoon geactiveerd mag worden.
De beslissing om de actieve aerodynamica volledig uit te schakelen, komt mogelijk voort uit veiligheidsoverwegingen en de unieke lay-out van het 3,337 kilometer lange circuit. Normaal gesproken opent de Straight Mode de voor- en achtervleugel op rechte stukken waar coureurs langer dan drie seconden volgas rijden, wat de luchtweerstand met meer dan de helft van de normale waarden verlaagt. In Monte Carlo lijkende rechte stukken daarvoor te kort en vormen met name de snelheden in de tunnel een te groot risico. De wagens zullen daarom de gehele ronde in de standaard Corner Mode rijden, waarbij de vleugels in een stand met hoge neerwaartse druk staan voor maximale stabiliteit en grip.
Overtake Mode biedt uitkomst in krappe straten
Hoewel de aerodynamische hulpmiddelen dus achterwege blijven, kunnen de coureurs wel rekenen op de Overtake Mode, die officieel te boek staat als de 'Manual Override Mode'. Op de vrijgegeven baankaart is te zien dat het detectiepunt voor deze elektrische boost zich bevindt tussen bocht zestien en zeventien, vlak voor de befaamde Rascasse. Als een coureur daar binnen één seconde van zijn voorganger rijdt, mag het systeem worden ingeschakeld richting de bocht Antony Noghès. De achtervolger zal dan de volledige 350 kW aan vermogen vanuit de MGU-K tot een snelheid van 337 kilometer per uur kunnen benutten, zoals de coureur dat zelf over de ronde wil verdelen.
