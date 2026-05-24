Er wordt dit weekend volop geracet. Zo staat de Indy 500 op het programma en maken de Formule 1-coureurs zich op voor de Grand Prix van Canada. Ook in Zandvoort wordt er geracet. De Porsche Carrera Cup Benelux is afgereisd naar de Nederlandse badplaats en de klasse heeft daar flink huisgehouden op het circuit.

Zo werd er zaterdag al een poging gedaan om met z’n drieën door de Tarzanbocht te gaan, wat uiteindelijk uitmondde in een megaklapper. En zondagochtend is er een wagen op zijn dak beland op het circuit. Alle coureurs zijn overigens veilig en wel uit de auto's geklommen.