Porsche Carrera Cup gaat los op Circuit Zandvoort | F1 Shorts
Porsche Carrera Cup gaat los op Circuit Zandvoort
Er wordt dit weekend volop geracet. Zo staat de Indy 500 op het programma en maken de Formule 1-coureurs zich op voor de Grand Prix van Canada. Ook in Zandvoort wordt er geracet. De Porsche Carrera Cup Benelux is afgereisd naar de Nederlandse badplaats en de klasse heeft daar flink huisgehouden op het circuit.
Zo werd er zaterdag al een poging gedaan om met z’n drieën door de Tarzanbocht te gaan, wat uiteindelijk uitmondde in een megaklapper. En zondagochtend is er een wagen op zijn dak beland op het circuit. Alle coureurs zijn overigens veilig en wel uit de auto's geklommen.
Van Hoepen pakt eerste F2-pole position in Canada
Laurens van Hoepen heeft de poleposition gepakt voor de Formule 2-hoofdrace op het Circuit Gilles Villeneuve. De Nederlander was met een 1:21.422 de snelste en pakt daarmee zijn eerste pole position en schrijft twee punten bij.
Verstappen laat van zich horen op social media na F1-sprintrace in Miami
Max Verstappen heeft via social media kort van zich laten horen na de sprintrace in Miami. De Nederlander laat weten dat er nog altijd veel werk aan de winkel is, maar dat er ook verbetering heeft plaatsgevonden.
Hoog bezoek bij Ferrari
Hoog bezoek bij het team van Ferrari in Miami: niemand minder dan tennislegende Rafa Nadal is daar op bezoek voor de Grand Prix van Miami.
Ferrari gaat op de bon na vrije training voor GP Miami
Ferrari heeft een boete gekregen na de eerste en enige vrije training voor de Grand Prix van Miami. Charles Leclerc klokte niet alleen de snelste tijd gedurende de oefensessie in Florida, hij was ook het snelst in de pitstraat. Hij was té snel, met 1,4 kilometer per uur om precies te zijn. De Scuderia zal daarom €200 bij de FIA neer moeten leggen.
Racing Bulls komt met speciale teamkit
Het team van Racing Bullls is met een speciaal geel tenue gekomen voor het aanstaande raceweekend in Miami. Naar verwachting zullen zij ook met een speciale livery aan de start verschijnen.
Cadillac komt met speciale kleurstelling naar Miami
Het team van Cadillac zal de eerste van de drie thuisraces op Amerikaanse bodem dit jaar aanvangen met een speciale livery, zo heeft de renstal met Valtteri Bottas en Sergio Pérez in de gelederen bekendgemaakt.
Rallyfans delen beelden van mega-klapper Jos Verstappen
Jos Verstappen deed afgelopen weekend mee aan de Rallye de Wallonie, maar de voormalig Formule 1-coureur zou de finish niet bereiken. Hij maakte een zware crash mee met zijn Škoda Fabia RS Rally2. Verstappen en zijn navigator Jasper Vermeulen, die inviel voor Renaud Jamoul omdat hij thuiszat met een gebroken enkel, raakten op hoge snelheid een boom en vlogen over de kop. Gelukkig konden ze allebei ongedeerd uitstappen.
Veijer zet pole position om in podium
Collin Veijer, de jonge Nederlandse couruer die op zaterdag de pole position in Spanje te grazen nam in de Moto2, heeft deze weten te verzilveren tot een podium op de zondag. Een uitstekend resultaat waar hij erg blij mee is.
Veijer pakt allereerste Moto2-pole
Prachtig nieuws uit Spanje, waar Collin Veijer zijn allereerste pole position uit zijn Moto2-loopbaan te pakken heeft!
Kvapil gaat over de kop tijdens NASCAR-race
Een toch wel bijzonder tafereel afgelopen weekend tijdens de tweede ronde van de O’Reilly Auto Parts Series op de Kansas Speedway. Carson Kvapil was daar in gevecht met William Byron en Justin Allgaier voor de tweede plek, waarbij het duo elkaar raakte. Voor Kvapil resulteerde dit in een crash waarbij de auto van de grond kwam en zelfs op z’n kop vloog. Kvapil kon gelukkig ongedeerd uit zijn auto stappen en stelde achteraf dat het “eigenlijk niet zo erg was” als hij had verwacht, zo vertelt hij op NASCAR.com.
Verstappen beantwoordt quizvragen tijdens het simracen
Dat Max Verstappen zijn algemene kennis vaak on point is en dat hij goed kan simracen, dat weten we allemaal wel. Hoe gaat het als die twee gecombineerd worden? Dat zocht Viaplay uit.
Regerend F1-wereldkampioen Norris verslaat darter Littler voor prestigieuze award
Lando Norris heeft maandagavond een Laureus-award binnengesleept. De McLaren-coureur verdiende vorig jaar zijn eerste wereldkampioenschap in de Formule 1. Hij is daarom uitgeroepen tot 'doorbraak van het jaar'. De andere genomineerden waren de jonge dartlegende Luke Littler en de 13-jarige zwemster Yu Zidi.
Verstappen slaat inhaalpoging Haase van zich af
Max Verstappen ligt momenteel aan de leiding tijdens de Race 2 van de 24h Nürburgring Qualifiers. De Nederlander wordt daarin achtervolgd door Christopher Haase. Het duo kende tijdens de NLS2 al een waar titanengevecht en vanmiddag was dat niet anders. De Duitser probeerde Verstappen voorbij te gaan, maar dat liet de Red Bull-coureur niet toe.
Pin mag testrondjes rijden met Mercedes F1-wagen op Silverstone
Doriane Pin, de F1 Academy-kampioen van 2025, stapt zaterdag bij Mercedes in om testrondjes te maken op Silverstone Circuit. Het gebeurt in een Formule 1-wagen en Pin legt uit: “Het is vandaag een hele speciale dag. Ik mag voor het eerst een Formule 1-wagen besturen op Silverstone. Daar kijk ik erg naar uit. Het wordt een mooie dag en iets waar ik al heel lang van heb gedroomd.”
