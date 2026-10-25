Kimi Antonelli heeft de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten op zijn naam geschreven. De Mercedes-coureur versloeg de Ferrari van Charles Leclerc met een voorsprong van 13.078 seconden. Max Verstappen maakte het podium af op het Circuit of the Americas.

Antonelli had de beste start van iedereen, ondanks dat hij op de mediums begon. Na de openingsronde had hij een voorsprong van twee en een halve seconde. Isack Hadjar kwam op de softs niet goed weg en viel direct terug achter de Ferrari's. Leclerc ging op indrukwekkende wijze buitenlangs Verstappen door de S-bochten, maar de Limburger pakte hem al gauw weer terug. Ook zij begonnen op de softs, net als Lewis Hamilton. Carlos Sainz werd door Arvid Lindblad tegen de pitmuur gedrukt, maar hield er geen schade aan over.

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Mysterieuze straf voor Russell

Er lagen verschillende brokstukken op het Texaanse asfalt, wat zorgde voor een korte virtual safety car en verschillende lokale gele vlaggen, terwijl marshals de baan op renden om het scherpe koolstofvezel te verzamelen. Ollie Bearman won de meeste posities in de openingsronde, maar één van de drie inhaalacties gebeurde met contact met Pierre Gasly. Dit zou later resulteren in een tijdstraf van 10 seconden.

George Russell kreeg een tijdstraf van 5 seconden aan zijn broek. Hij was wijd gegaan door bocht 12. Ondanks dat hij achter Hadjar de bocht inging en ook weer achter de Franse coureur terug de baan op kwam, moest hij alsnog een straf incasseren.

Bearman was aan het worstelen na zijn uitstekende start. Hij verloor al gauw weer de plek aan Gasly, moest vervolgens vanwege teamorders een positie opgeven aan Haas-ploegmaat Esteban Ocon, om daarna nog eens plekken te verliezen aan Lindblad en Nico Hülkenberg. Halverwege de wedstrijd viel Bearman uit vanwege een mechanisch probleem.

⚠️ FIVE-SECOND PENALTY ⚠️ George Russell is penalised for leaving the track and gaining an advantage #F1 #USGP | LAP 9/56 https://t.co/QXTAlv4ggf — Formula 1 (@F1) October 25, 2026

Verstappen boos op Red Bull

Verstappen ging al na dertien van de 56 ronden naar binnen. Hij wisselde als enige van de softs naar een nieuw setje van dezelfde rode sloffen. De Red Bull-coureur was aan het pushen om een undercut voor elkaar te krijgen en hij zat dus sowieso op een tweestopper.

Leclerc en Hamilton volgden hem een ronde of twee later naar binnen, maar de Ferrari's gingen allebei van de softs naar de mediums. Ook de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri kwamen redelijk vroeg naar binnen. Zij gingen van de mediums naar de harde compound. Russell werd in ronde 23 ontvangen door het team. Na de tijdstraf ging hij van de mediums naar de harde band en de Brit viel terug naar de tiende positie.

Verstappen was boos dat hij achter Hadjar zat in zijn poging om Antonelli bij te benen en dus wisselden ze na een teamorder om. Direct daarna kwam Antonelli naar binnen voor zijn enige pitstop van mediums naar de harde band. Niet alleen Verstappen, maar ook Leclerc kwam voor de kampioenschapsleider terecht.

In de dertigste ronde liet Verstappen weten dat zijn RB22 "onbestuurbaar" was geworden. Race-engineer Tom Hart wees hem op problemen met het afremmen op de motor, maar door radioproblemen kon zijn coureur hem niet horen. Twee ronden later kwam hij binnen voor zijn tweede en laatste stop van de softs naar de mediums en hij viel daardoor terug naar P5. Tegelijkertijd haalde Antonelli Leclerc in om de leiding terug te pakken.

ANTONELLI BACK IN FRONT! 😮‍💨 He passes Leclerc down the inside at Turn 12 to retake the lead 💨 #F1 #USGP | LAP 32/56 https://t.co/pj2QgQh4wu — Formula 1 (@F1) October 25, 2026

Antonelli wint de race, maar nog niet de WK-titel

De Ferrari's kwamen net voor de veertigste ronde opnieuw naar binnen en gingen weer naar de harde compound, waarna een geweldig gevecht om P2 ontstond tussen de buiten gebleven Norris, Verstappen en Leclerc. De regerend wereldkampioen kon de concurrentie echter niet achter zich houden.

Het gebeurde allemaal ver achter Antonelli, die de race in Austin, Texas won. Verstappen maakte een klein foutje in bocht 11, waardoor Leclerc in bocht 12 kon toeslaan en dus pakte de Monegask de tweede positie af. Verstappen completeerde, ondanks de problemen met het engine braking, nog wel het podium. Hamilton haalde Norris in de slotfase in voor P4. Hadjar werd kleurloos zesde voor Piastri en Russell, die de snelheid niet had om aan te vallen. Omdat Hamilton en Russell respectievelijk als vierde en achtste het zwart-witgeblokt zagen, is Antonelli nog altijd niet zeker van de WK-titel van 2026.

Liam Lawson en Gasly scoorden de laatste puntjes. Franco Colapinto viel uit in de garage en Valtteri Bottas zorgde in de slotfase nog voor een virtual safety car, nadat hij in bocht 10 tot stilstand was gekomen.