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Barnicoat, Lulham and Verstappen in AMG at Portimao — Foto: © SRO/JEP

GPFans was erbij tijdens het GT World Challenge-debuut van Verstappen | GPFans Raceteam

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de wereld van de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.

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In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en F1-technisch expert Vincent Bruins over het GT World Challenge-debuut van Max Verstappen in Portimão, waar GPFans afgelopen weekend zelf bij was.

Luister hier de volledige podcast.

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