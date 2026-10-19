Stéphane Ratel gaf in Portimão een select groepje van de media de kans om vragen te stellen over de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS. Uiteraard kwam 'rookie' Max Verstappen ook aan bod. De oprichter en CEO van de SRO Motorsports Group, en de architect van de GT3-racerij, beschreef het tegenover onder andere GPFans als een droom. Tevens ging Ratel in op de kalender van 2027.

Het Autódromo Internacional do Algarve was voor het eerst sinds 2015 gastheer van een ronde van de GT World Challenge, maar volgend jaar staat het circuit al niet meer op de kalender. In plaats daarvan zal het kampioenschap de Hungaroring aandoen voor een ronde van de Sprint Cup. Het weekend op Barcelona-Catalunya wordt vervolgens weer een Endurance Cup-evenement. "De grootste verandering [van de afgelopen jaren] is het publiek", begon Ratel. "We zijn nou echt toeschouwers gaan trekken, en dat aantal groeit en het groeit snel. We zijn geëvolueerd van een organisatie die kampioenschappen beheert en slechts één evenement zelf promootte, [de 24 uur van] Spa, naar een partij die nu [meerdere] evenementen promoot. Om een ​​evenement goed te kunnen promoten, moet je natuurlijk naar dezelfde locatie terugkeren, bij voorkeur elk jaar rond dezelfde tijd."

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Afwisseling op de kalender

"Ik vind het jammer dat we volgend jaar niet naar Monza kunnen en moeten uitwijken naar Imola, want Monza was na Spa uitgegroeid tot ons grootste evenement qua toeschouwersaantallen", aldus de Fransman. Monza ondergaat ingrijpende infrastructurele verbeteringen, waaronder de bouw van een nieuw pitgebouw. GT World Challenge is van plan om vanaf 2028 weer terug te keren naar het circuit.

"Maar we wilden voor wat afwisseling zorgen", vervolgde hij. "We hebben hier in Europa veel coureurs en veel teams, en het is goed om een ​​evenement te hebben dat elk jaar op een andere locatie plaatsvindt. Daarom hebben we besloten: 'We zijn in Valencia geweest, nu zijn we hier [in Portimão], volgend jaar gaan we naar Boedapest en het jaar daarna gaan we weer ergens anders heen.'"

© SRO/JEP

Droom met Verstappen en Rossi op de grid

Ratel leek niet tevreden over de kaartverkoop op het circuit van de Algarve, nog voordat werd aangekondigd dat Max Verstappen aan de start zou verschijnen. "Het klopt dat we hier, zonder Max, een zeer, zeer gering aantal toeschouwers zouden hebben gehad. Wat je hier ziet, is waarschijnlijk... Nou ja, niet eens waarschijnlijk, maar hét resultaat van Max. Tot het moment dat zijn deelname werd aangekondigd, verliep de kaartverkoop aanvankelijk traag. Maar in afgelopen dagen voor het evenement trok het eindelijk aan. Uiteindelijk hebben we een goede opkomst en een fijne sfeer. Naar een circuit gaan waar niemand is, is niet iets waar ik naar uitkijk. Boedapest is bovendien een grote stad, en [de Hungaroring] is waarschijnlijk één van de circuits die het dichtst bij een hoofdstad ligt."

Hij was enthousiast dat Verstappen afgelopen weekend deelnam aan de GT World Challenge. "Er zijn voor mij veel dromen uitgekomen. Als je me een paar jaar geleden had verteld dat ik op een dag de coureur van zijn generatie, de F1-coureur van zijn generatie, en Valentino [Rossi] hier zou hebben... dan hadden we gezegd: 'Misschien in een volgend leven'. Maar het gebeurt in dit leven."