Mercedes-AMG Team Verstappen Racing is als negende over de streep gekomen in de seizoensfinale van de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS. Het was niet het resultaat waar ze op hadden gehoopt, maar duidelijk mag wezen dat Max Verstappen genoot van zijn stint. De viervoudig wereldkampioen moest helemaal vanaf P24 komen na een straf voor Chris Lulham.

Ben Barnicoat nam de start op zich en moest vanaf de dertiende stek komen op het Autódromo Internacional do Algarve. Langzaam maar zeker kwam de Brit naar voren. Er gebeurden een aantal incidenten voor zijn neus en dat hielp natuurlijk ook mee. Zo crashte Jordan Pepper (nummer-32-WRT-BMW) tegen Lilou Wadoux (nummer-50-AF Corse-Ferrari). Toen hij de AMG overhandigde aan landgenoot Lulham, lagen ze zesde. Lulham was het snelst van de coureurs uit de top zes, maar zat vast achter de nummer-48-Winward-AMG van Luca Stolz.

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Max Verstappen maakt vijftien posities goed

Halverwege de wedstrijd van drie uur in Portimão kwam er een safety car voor een crash tussen de Porsches van Dinamic GT en Pure Rxcing. Na de herstart dook Lulham aan de binnenkant van Stolz in bocht 8, maar de laatstgenoemde ging door contact in de rondte. De stewards deelden een drive-through penalty uit aan de protegé van Verstappen. Toen de Limburger achter het stuur kroop voor de laatste driekwartier, vonden we hem helemaal op P24. Maar Verstappen reed een geweldige stint, baande zijn weg door de felle gevechten en kwam in het donker aan de finish op positie negen.

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Morris Schuring op het podium

De race werd gewonnen door de nummer-17-GetSpeed-AMG van Ralf Aron, Maxi Götz en Fabian Schiller. Ze versloegen de Porsches van Lionspeed GP met Bastian Buus, Ricardo Feller en Thomas Preining en van Boutsen VDS met Dorian Boccolacci, Alessio Picariello en de Nederlandse ster Morris Schuring.

Simon Birch, Malte Ebdrup en Frederik Schandorff werden vierde algemeen en wonnen hun klasse met de Ferrari van Selected Car Racing, maar het was nét niet genoeg om de ROWE-BMW van Jens Klingmann, Tim Tramnitz en Ugo de Wilde te verslaan in het Gold Cup-kampioenschap.

Amaury Cordeel, Matisse Lismont en Ignacio Montenegro waren dankzij een oppermachtig seizoen al zeker van de Silver Cup-titel, maar het trio in de nummer-30-WRT-BMW voegden er nog een klassezege bij. Maxime Oosten ging samen met Haupt-Mustang-teamgenoten Nicolas Baert en Eduardo Coseteng Jr. heel knap van P61 naar P21, wat goed was voor de vijfde stek in de Silver Cup.

Reece Barr, Charles Dawson en Kiern Jewiss wonnen in de Bronze Cup voor 2 Seas Motorsport, hetzelfde team dat ook de Verstappen Racing-AMG runt. Robert de Haan moest samen met James Kellett en Darren Leung genoegen nemen met de vierde plaats in de klasse. De Paradine-BMW kreeg vanuit de leiding een stop-and-go penalty, omdat ze een pitstop voor een lekke band niet volgens de regels hadden uitgevoerd. Kellett en Leung verloren daardoor het Bronze Cup-kampioenschap aan de Kessel-Ferrari van Dustin Blattner en Dennis Marschall.