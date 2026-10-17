Mercedes-AMG Team Verstappen Racing zal één positie opschuiven op de grid van de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS. Ben Barnicoat, Chris Lulham en Max Verstappen zullen daarom vanaf P14 in plaats van P15 starten op het Autódromo Internacional do Algarve. Het komt na een opmerkelijke technische overtreding van een andere auto die voor de nummer-3-AMG was gekwalificeerd.

Verstappen Racing klokte de vijftiende tijd in de kwalificatie in Portimão. Barnicoat kwam in Q1 niet verder dan P21, voordat Lulham zestiende werd in Q2 en Verstappen genoegen moest nemen met de veertiende stek in Q3. De eerstgenoemde legde uit dat ze verkeerd zaten met de setup van de door 2 Seas Motorsport gerunde bolide. "We hebben het één en ander geprobeerd, maar dat pakte niet helemaal uit zoals verwacht. Er waren veel vonken te zien, zoals iedereen op tv zag, en de auto stuiterde behoorlijk op de rechte stukken. Ik denk dus dat we de afstelling net niet helemaal goed voor elkaar hadden."

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Artikel 504.7

Barnicoat, Lulham en Verstappen komen echter op P14 in plaats van P15 op de voorlopige startopstelling terecht. Nicolas Baert, Eduardo Coseteng Jr. en Maxime Oosten hadden de dertiende tijd geklokt en de Mustang van Haupt Racing Team had tevens de pole position in de Silver Cup binnengesleept. De Duitse renstal was echter vergeten om de zogeheten data logger aan te sluiten en dus werden er geen gegevens van de auto opgeslagen.

Dit is een overtreding van Artikel 504.7 van het sportief reglement. De nummer-65-Ford is niet gediskwalificeerd, maar wel zijn alle rondetijden afgenomen en dus worden Baert, Coseteng Jr. en Oosten alsnog naar achter gezet in het veld van 61 GT3-auto's. Verstappen Racing profiteert dus.

De pole position in de Silver Cup gaat nu naar de nummer-30-WRT-BMW van Amaury Cordeel, Matisse Lismont en Ignacio Montenegro.