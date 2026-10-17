De ontmoeting tussen Kim Kardashian en verslaggever Martin Brundle op de grid van de Singapore Grand Prix stond bol van de spanning en schaamte. Dat stelt de bekende Britse lichaamstaalexpert Darren Stanton na het bekijken van de televisiebeelden van het raceweekend. Stanton, in de media ook wel bekend als de 'Human Lie Detector', legt uit dat het gedrag van de Amerikaanse beroemdheid vooral een directe poging was om een eerdere misstap recht te zetten.

Kardashian was afgereisd naar het Marina Bay Street Circuit om haar partner Lewis Hamilton aan te moedigen, die rijdt voor Scuderia Ferrari. Het betekende haar tweede opwachting in de bekende Grid Walk van Sky Sports F1. Een eerdere ontmoeting tussen het duo tijdens de Monaco Grand Prix zorgde destijds voor flink wat ophef, nadat de zakenvrouw de verslaggever straal negeerde en simpelweg doorliep. In Singapore besloot zij echter meteen zelf op de commentator af te stappen om de lucht te klaren.

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Excuses in Singapore

Tijdens het korte samenzij raakte Kardashian met haar rechterhand de elleboog van Brundle aan, waarna zij grapte: "Oh, wist ik niet wat de regels waren? Begonnen we op de verkeerde voet?" Brundle bleef er zelf nuchter onder en heette haar vriendelijk welkom, maar volgens Darren Stanton vertelde de lichaamstaal een heel ander verhaal dan de relaxte woorden deden vermoeden.

"Het is een klassiek voorbeeld van door het stof gaan voor Kim", vertelt Stanton bij OLBG over het opvallende tafereel. "De vorige keer negeerde ze hem min of meer alsof hij een volstrekte nobody was. Ze heeft overduidelijk instructies van haar management meegekregen over de geldende protocollen. Je veegt Brundle immers niet zomaar aan de kant. Ze stond echt met haar rug tegen de muur toen ze zijn elleboog aanraakte. Dat is een fysieke uiting van schaamte. Daarom zei ze ook: 'Oh, ik wist niet wat de regels waren, begonnen we op de verkeerde voet?' Hij ving dat sportief op en maakte er geen punt van, maar zij voelde zich duidelijk opgelaten."

Angst rond Hamilton

Volgens Stanton werd de situatie pas echt lastig op het moment dat Brundle over de sport zelf begon. In plaats van haar eigen zakelijke imperium of modeprojecten ging het ineens over het zelfvertrouwen van Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen kende een wisselvallig weekend en kwam uiteindelijk als zesde over de streep. Zodra de Britse coureur ter sprake kwam, veranderde de houding van Kim Kardashian meteen.Stanton zag dan ook een duidelijk nerveus patroon ontstaan: "Wanneer haar gevraagd wordt naar het zelfvertrouwen van Lewis Hamilton, schiet het stressniveau omhoog en slaat de angst toe. Ze is doodsbang om het verkeerde te zeggen. Op dat exacte moment begint ze ook met haar vingers door haar haar te draaien, wat in de gedragspsychologie bekendstaat als 'hair twizzling'. Het is een typische ontlading van innerlijke spanning bij mensen die zich kwetsbaar voelen."

Onzekerheid over autosport

Die spanning rond de koningsklasse had volgens Stanton vooral te maken met een gebrek aan parate kennis over het wereldje. Waar Kardashian op de rode loper en tijdens showbizzfeestjes altijd blaakt van het zelfvertrouwen, liet de paddockomgeving een heel andere kant zien. Stanton zag dan ook dat zij haar ogen telkens wegdraaide van Brundle om aan het moment te ontsnappen."Haar hoofd draaide ook herhaaldelijk weg", aldus Stanton over de reactie van Kardashian. "Ze voelt zich totaal niet zelfverzekerd wanneer ze moet praten over iets anders dan over zichzelf of over haar eigen projecten. Dat komt waarschijnlijk simpelweg doordat ze weinig weet van de Formule 1 en wat er allemaal bij komt kijken. Zodra ze buiten de showbizz en de rode loper stapt, heeft ze overduidelijk moeite met koetjes en kalfjes."

De erfenis Monaco

De achtergrond van die plotselinge verlegenheid gaat terug naar het raceweekend in het prinsdom van afgelopen voorjaar. In Monte Carlo zorgde Kardashian voor verbazing door samen met haar beveiliging langs de microfoon van Sky Sports te lopen zonder Martin Brundle ook maar een blik waardig te gunnen. In Singapore wilde Kardashian die storm aan reacties koste wat het kost rechtzetten, al oogde dat volgens Stanton nogal geforceerd. "Het werkte op mijn lachspieren hoe hard ze probeerde de verantwoordelijkheid voor het eerdere incident van zich af te schuiven", besluit Stanton. "Ze zei feitelijk: 'Sorry, ik heb een fout gemaakt.' Ze wilde de lucht klaren met de vraag: 'Begonnen we op de verkeerde voet?' Dat toont precies hoe ongemakkelijk de eerdere blunder haar nog altijd zat."