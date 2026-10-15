Voormalig Formule 1-strateeg Bernie Collins heeft grote vraagtekens gezet bij de communicatie en besluitvorming van Ferrari en Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Singapore van afgelopen zondag. In de Sky Sports F1 Show-podcast stelt de analist dat het negeren van de pitstop-oproep door de zevenvoudig wereldkampioen wijst op een gebrek aan onderling vertrouwen tussen de coureur en de Italiaanse pitmuur.

Tijdens een virtual safety car-fase op het Marina Bay Street Circuit riep het team zowel Hamilton als zijn teamgenoot Charles Leclerc naar binnen voor een bandenwissel. Waar Leclerc gehoor gaf aan de instructie en uiteindelijk als tweede finishte achter racewinnaar Max Verstappen, besloot de Brit buiten te blijven. Na een stint van maar liefst 44 ronden op de zachte banden zakte de Ferrari-coureur in de slotfase terug van de derde naar de zesde plaats, nadat Oscar Piastri hem in de laatste ronde ook nog wist te passeren.

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Gebrek aan vertrouwen

Hoewel Hamilton na de finish via de boordradio direct zijn excuses aanbood, zichzelf de schuld gaf van het puntenverlies en de gok een pijnlijke les noemde, wijst Collins op een dieperliggend probleem. In Maleisië was er eveneens wrijving toen het team later dan verwacht opriep tot een bandenwissel en de coureur zijn eigen plan trok. "Dat laat over het geheel genomen zien dat Lewis niet op dat Ferrari-team vertrouwt. Hij stelt hun beslissingen ter discussie, en in dit soort snelle beslismomenten tijdens een VSC is er simpelweg geen tijd voor al het heen-en-weer over wat hij denkt, waarom hij iets denkt of juist niet denkt", zo analyseert de voormalig strateeg van Aston Martin.

Volgens Collins zorgde die eerdere twijfel voor een lastige dynamiek op het moment dat de virtual safety car in Singapore werd geactiveerd. Daarnaast liet de pitmuur na het missen van die mogelijkheid nog een strategische kans liggen. "Maar het is heel moeilijk vanuit de pitmuur en vanuit Lewis' kant om dan te denken: 'Oké, vorige week heb ik ze ter discussie gesteld. Ik denk dat ik gelijk had. Deze week ga ik ze weer ter discussie stellen, misschien heb ik gelijk, misschien niet.' En later was er ook nog de kans, denk ik, zelfs nadat ze de VSC hadden gemist, om een volledige pitstop te maken en alsnog Piastri te verslaan, en ook die kans hebben ze niet genomen", vervolgt ze.

Moeilijke gesprekken nodig

Teambaas Fred Vasseur bestempelde de keuze na afloop als een algehele fout en liet weten dat de renstal uit Maranello met twee strategische opties mikte op de tweede en derde plaats. Ook analisten Naomi Schiff en Martin Brundle uitten hun verbazing, waarbij laatstgenoemde de strategiekeuze zelfs als bizar omschreef. Collins stelt dat de betrokken kopstukken nu intern met elkaar om de tafel moeten. "Er zijn veel beslissingen genomen die anders hadden moeten gebeuren, en ze zouden nu een zeer moeilijk gesprek moeten voeren tussen Lewis en zijn engineers, of het strategieteam of Fred, wie er ook betrokken moet worden, om te zeggen: 'waar is het vertrouwen? Wanneer we deze beslissingen nemen, wat is het protocol voor hoe die beslissing wordt genomen en waarom?'"

Tijdig informatie delen

Op de vraag of een coureur altijd moet buigen voor het oordeel van het team, is de analist duidelijk over de rolverdeling tijdens een race, al plaatst ze daar vanuit haar eigen ervaring met Sebastian Vettel direct een kanttekening bij. "Naar mijn mening: ja, coureurs moeten de pitmuur volgen. Zij hebben de meeste informatie. Zij hebben het grote plaatje. Er is echter ook een andere denkrichting die stelt dat de coureur de duurste sensor in de auto is. Ik had vaak situaties met Sebastian Vettel, die strategisch zeer sterk was, waarbij we hem pitstopinformatie eerder gingen geven dan we aan een andere coureur zouden geven, om hem een soort recht op antwoord te geven", besluit Collins.