BREAKING: Haas kondigt officieel vervanger Esteban Ocon aan

Het volgende zitje op de Formule 1-grid van 2027 is gevuld. Waar Haas eerder bekendmaakte dat Esteban Ocon na dit seizoen niet meer voor het team zal rijden, moest men dus op zoek naar een vervanger. Het wordt de man van wie de naam al veelvuldig genoemd werd: Rafael Câmara stapt volgend jaar in en debuteert in de koningsklasse.

De aanstaande debutant neemt bij het team het stoeltje over van Ocon, die aan het einde van het lopende seizoen vertrekt na de slotrace in Abu Dhabi. Câmara maakt deel uit van de Scuderia Ferrari Driver Academy en wist zich in 2025 al tot kampioen in de Formule 3 te kronen. Dit seizoen komt de talentvolle coureur uit voor Invicta Racing in de Formule 2, waar hij met nog twee ronden te gaan aan de leiding gaat in het klassement. Met 207 punten, drie hoofdrace-overwinningen in Spanje, België en Azerbeidzjan, zes podiumplaatsen en vijf polepositions heeft de koploper een voorsprong van zeven punten op naaste belager Nikola Tsolov.

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Indrukwekkende testkilometers

De basis voor het meerjarige contract werd in augustus gelegd, toen de Ferrari-junior op het Autódromo Internacional do Algarve, Portimão voor het eerst samenwerkte met de renstal tijdens een TPC-test in de VF-25. Teambaas Ayao Komatsu is in het persbericht van het TGR Haas F1 Team vol lof over die eerste meters en de prestaties van zijn nieuwe aanwinst in de opstapklassen: "Ik ben er echt enthousiast over dat we zo'n jong, geweldig talent als Câmara mogen tekenen. Ik hoef niemand te vertellen over zijn prestaties in de juniorklassen; dat is erg indrukwekkend geweest, en in zijn rookiejaar in de Formule 2 heeft hij de snelheid getoond in een aantal zeer lastige momenten, zoals de kwalificatie in Monaco en Montreal. Dat laat allemaal zien welk potentieel Rafa heeft."

Vooral de manier waarop de jonge coureur zich tijdens de testdagen in Portugal liet zien, gaf voor de teamleiding de doorslag. "Hij liet bij ons TPC-programma in Portugal zien dat hij zichzelf erg goed kon redden, terwijl hij niet veel tijd had om de auto te leren kennen; hij liet ons meer zien dan alleen ruwe snelheid. Rafa wist een omgeving te creëren waarin hij het beste uit zichzelf kon halen. Dat was erg indrukwekkend, en de rondes die hij reed waren zeker bijzonder", zo vervolgt Komatsu. "We zijn allemaal enthousiast over deze kans en als TGR Haas F1 Team echt toegewijd om dit talent te koesteren en een plek te bieden waar hij kan floreren. We willen een omgeving creëren waarin hij zich op zijn gemak voelt en gesteund wordt, waar hij zijn capaciteiten echt tot wasdom kan laten komen."

Vergelijking met Bearman

Teameigenaar Gene Haas trekt meteen de vergelijking met huidig coureur Oliver Bearman, die eveneens via het opleidingsprogramma van Scuderia Ferrari bij het Amerikaanse team terechtkwam. "Ik ben benieuwd wat Câmara in de Formule 1 kan bereiken, nu ik zijn prestaties in de Formule 3 en nu dit jaar in de Formule 2 heb gezien. Het is op dit niveau een andere uitdaging, maar wat we hebben meegemaakt met Bearman, die een vergelijkbaar traject volgde en eveneens verbonden was aan de Scuderia Ferrari Driver Academy, laat zien dat deze jongere coureurs goed voorbereid zijn en direct impact kunnen maken op een team. Rafa heeft het team indruk gemaakt met zijn prestaties tijdens de TPC-test, dus we kijken ernaar uit om daarop voort te bouwen en onze samenwerking volledig in het volgende seizoen verder uit te bouwen."

Reactie van Câmara

Voor de 21-jarige coureur zelf gaat met de promotie naar de koningsklasse een langgekoesterde wens in vervulling, nadat hij alle stappen op de eenzitterladder wist te doorlopen. "Ik ben erg blij dat ik me als Formule 1-coureur bij TGR Haas F1 Team mag voegen. Het is een belangrijke stap in mijn carrière en ik wil Haas en Komatsu bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij hebben gesteld", zo laat de aanstaande debutant weten. "Nu ligt mijn focus op de best mogelijke voorbereiding op deze nieuwe uitdaging. Er valt nog veel te leren, en ik kijk ernaar uit om nauw samen te werken met het team, de auto te begrijpen en mezelf als coureur verder te ontwikkelen. Ik ben ook erg dankbaar aan de Scuderia Ferrari Driver Academy voor hun steun en voor alles wat ze in de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan mijn ontwikkeling, en ook aan mijn familie, die er altijd voor me is geweest tijdens deze reis."