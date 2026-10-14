Hoewel de verwachtingen bij Red Bull Racing voor volgend jaar torenhoog zijn, gezien de laatste twee races, zit er nog altijd een addertje onder het gras. Het Oostenrijkse team heeft tijdens het raceweekend in Oostenrijk in alle stilte een update aan de structurele steun van de vloer doorgevoerd, wat veel voordelen zou bieden. De FIA buigt zich momenteel over de vraag of deze constructie volgend jaar wel is toegestaan.

De Formule 1-teams zoeken in de reglementen naar grijze gebieden die ze op een legale manier kunnen benutten om tijdwinst te boeken. Red Bull begon dit seizoen met een flinke achterstand, maar heeft het pakket gedurende het jaar weten te verbeteren. Inmiddels heeft dat geleid tot twee Grand Prix-overwinningen en mogelijk komen daar dit seizoen nog een aantal bij. Red Bull heeft daarnaast ook aangegeven veel vertrouwen te hebben in komend jaar, als het team voortbouwt op de RB22. Toch dreigt een mogelijk voordeel van het Oostenrijkse team vanaf volgend jaar verboden te worden.

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Floor Body Stay

Het gaat in dit geval om de zogeheten Floor Body Stay. Deze kabel verbindt de vloer van de wagen met het chassis, maar Red Bull heeft de constructie anders geïmplementeerd sinds de updates die tijdens de Grand Prix van Oostenrijk werden geïntroduceerd. Normaliter hebben de teams een 'simpele' en zichtbare kabel lopen aan de zijkant van de wagen, zoals ook te zien is op onderstaande foto van de RB22 in Monaco. In Singapore was die kabel echter al niet meer te zien en het heeft alles te maken met de steun van de vloer van de auto.

Linkerfoto: RB22 in Monaco, rechterfoto: RB22 in Singapore

F1-expert Craig Scarborough merkte eerder dit jaar de aanpassing bij Red Bull al op. De Floor Body Stay is daarbij bijna in de sidepod verwerkt, een innovatie die uiteindelijk ook door Audi is overgenomen. "Het maakt het mogelijk om een scherpere ronding aan te brengen op de carrosserie eronder", zo liet Scarborough erover op X weten.

Red Bull's cheeky 'floor support' sidepod aero trick. Pic @Fmontagny #F1 #F1tech ##BritishGP https://t.co/xNwaOimmsY — Craig Scarborough (@ScarbsTech) July 3, 2026

Volgens Autoracer werkt de FIA echter aan een verbod op de structurele steun van de vloer die Red Bull heeft bedacht en waarmee het een agressievere geometrie aan de onderkant van de sidepods kan creëren. De oplossing waarbij de Floor Body Stay en de carrosserie samen worden gebruikt om diepere sidepods te creëren is momenteel 20 mm en de FIA denkt eraan om dit te beperken tot slechts 5 millimeter. Daardoor zouden Red Bull en Audi dit gedeelte van hun wagens opnieuw moeten ontwerpen voor komend jaar.