In de Formule 1 krijgen de coureurs de kans om een koelvest te dragen, wanneer de verwachte luchttemperaturen de 31°C zullen overschrijden gedurende een raceweekend. Dat is ook nu bij de Grand Prix van Singapore het geval. Echter, de helft van het veld draagt dat koelvest niet. Wat is daar de reden voor?

Wanneer de voorspelde hitte-index tijdens een sessie de drempelwaarde van 31°C overschrijdt, treedt het hitteprotocol van de FIA in werking, de zogeheten Heat Hazard. Dit is vastgelegd in Artikel 1.5.10 van de sportieve reglementen en is in het leven geroepen na de extreme omstandigheden in Qatar in 2023, waar meerdere F1-coureurs onwel werden door de hitte. Is zo'n Heat Hazard afgegeven, dan moeten de renstallen specifieke technische en medische voorschriften volgen om de risico's te beperken. Het is verplicht om de hardware voor een koelsysteem in de cockpit te installeren. Coureurs krijgen de mogelijkheid om een speciaal koelvest te dragen, waarin een vloeistof circuleert via een systeem met droogijs. Maar wordt ervoor gekozen om dit vest niet te dragen, dan moet er ter compensatie een halve kilo extra ballast in de auto worden geplaatst om een oneerlijk gewichtsvoordeel te voorkomen.

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Koelvest moet verboden worden?

De keuze tussen wel of niet het koelvest dragen, is bijna fiftyfifty. Alexander Albon, Fernando Alonso, Ollie Bearman, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, Oscar Piastri, Carlos Sainz en Lance Stroll droegen het koelvest wel tijdens de afgelopen Grand Prix van Bahrein in Maleisië. De andere twaalf coureurs droegen deze niet.

Het Red Bull-duo heeft simpelweg de voorkeur om het niet te dragen. Max Verstappen heeft last van "stomme kabels" in de cockpit en dat zit het bewegen in de weg. Isack Hadjar gaat zelfs zo ver om te zeggen dat het "verboden" moet worden, omdat "de Formule 1 uitdagend hoort te zijn". Franco Colapinto sluit zich aan bij Verstappen en vindt het koelvest oncomfortabel.

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Cadillac-coureurs lachen om koelvest, Mercedes heeft geldnood

George Russell zou het koelvest ieder weekend wel willen gebruiken, maar de Brit en Kimi Antonelli hebben allebei pech. Mercedes had namelijk niet genoeg budget binnen het kostenplafond om een efficiënt koelsysteem te ontwikkelen. Liam Lawson vindt dat er te veel risico hangt aan het dragen van het koelvest. Stopt het namelijk met werken, dan ben je alleen maar slechter af. Sergio Pérez heeft het simpelweg niet nodig. "Ik ben een Mexicaan, dus voor mij is het niet zo heet", lachte de Cadillac-coureur. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas lijkt een koelvest simpelweg ook niet nodig te hebben. Hij is na de race in Maleisië op de fiets gestapt en heeft honderden kilometers in het benauwde Zuidoost-Azië getrapt naar Singapore.

Gabriel Bortoleto van Audi en Charles Leclerc van Ferrari hebben aangegeven dat het koelvest weinig zin heeft, omdat het niet langer dan een aantal ronden werkt. Ook Pierre Gasly, Arvid Lindblad en Nico Hülkenberg dragen het koelvest niet.