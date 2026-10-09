Red Bull Racing heeft met een gezonde dosis spot gereageerd op een opvallend bericht van rivaal Ferrari op sociale media. Coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton namen donderdag de officiële kanalen van de Italiaanse renstal tijdelijk over, waarna Ferrari met een knipogend persbericht naar buiten kwam. De Oostenrijkse formatie greep het moment meteen aan om een plaagstoot uit te delen en verwees fijntjes naar een dramatisch incident rondom Max Verstappen tijdens de GP van Singapore in 2017.

De commotie ontstond toen Leclerc en Hamilton de accounts van hun werkgever een aantal uren overnamen. Het duo veranderde de profielfoto in een selfie, deelde ongefilterde beelden en startte livestreams vanuit de paddock op het Marina Bay Street Circuit. Het team uit Maranello speelde het spel vervolgens mee via een officieel ogend statement op Instagram, waarin excuses werden aangeboden voor de ongeautoriseerde activiteiten.

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Ferrari reageert met knipoog na overname

In de officiële reactie stelde de Scuderia het volgende: "Scuderia Ferrari HP bevestigt dat twee personen binnen de organisatie de afgelopen twee uur ongeautoriseerde controle over onze socialemediakanalen hebben verkregen. Gedurende deze periode zijn een reeks zeer twijfelachtige redactionele beslissingen genomen, waaronder wijzigingen aan onze profielfoto en de publicatie van content die niet onze standaard goedkeuringsprocedures heeft doorlopen."

De Italiaanse renstal sloot de verklaring af met een geruststellende toon: "We kunnen bevestigen dat de twee verdachten zijn geïdentificeerd en dat de situatie nu onder controle is. De volledige controle over onze accounts is hersteld. We bedanken onze fans voor hun begrip tijdens dit ongekende incident."

Red Bull haalt crash uit 2017 aan

Red Bull Racing liet deze uitgelezen kans niet onbenut. Onder het bericht reageerde de renstal gevat: "Wat we zojuist hebben getweet, was een feitelijke beschrijving van de gebeurtenissen. We hoeven daar niet over te speculeren." Die specifieke zin was exact de reactie waarmee Ferrari in 2017 reageerde op de startcrash in Singapore.

Tijdens die bewuste editie startte Max Verstappen vanaf de tweede positie, ingeklemd tussen polesitter Sebastian Vettel en diens teamgenoot Kimi Raikkonen op plek drie. Vlak na het doven van de lichten kwamen de drie wagens in een hevige sandwich terecht. Alle betrokkenen vielen meteen uit, waarna Ferrari destijds op sociale media wees naar Verstappen en het voorval als feitelijk afdeed, wat de formatie jarenlang op hoon kwam te staan in de paddock.

Verstappen waakt voor concurrentie

Buiten de online plaagstootjes om staat er dit weekend op de baan veel op het spel. Max Verstappen reist met vertrouwen af naar Marina Bay na zijn zege in de GP van Bahrein, die afgelopen zondag op het Sepang International Circuit in Maleisië werd verreden. Toch blijft het stratencircuit in Singapore de enige traditionele baan op de huidige kalender waar de Limburger nog nooit wist te winnen. Red Bull heeft bovendien twee updates meegenomen: een performance-aanpassing aan de voorvleugel en grotere luchtinlaten aan de achterzijde voor extra remkoeling in de tropische hitte.

Ondanks de upgrades tempert Verstappen de verwachtingen voor de zeventiende ronde van het wereldkampioenschap, die tevens als sprintweekend fungeert: "Voor mij is dit opnieuw een uiterste vergeleken met wat we in Bakoe of Maleisië hadden, maar ik weet ook dat sommige andere auto's erg goed zijn in de langzame bochten, vooral op stratencircuits", klinkt het over de sterke punten van onder meer Ferrari.