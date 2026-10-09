close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • Vlag van Nederland
  • Vlag van Verenigd Koninkrijk
  • Vlag van Nederland

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

Vlag van Nederland Vlag van Verenigd Koninkrijk
Russell during FP1 in Baku
LIVE (gesloten) | Eerste vrije training GP Singapore: Russell snelste voor Leclerc in kwalificatieruns
Russell during FP1 in Baku — Foto: © IMAGO

LIVE (gesloten) | Eerste vrije training GP Singapore: Russell snelste voor Leclerc in kwalificatieruns

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
Google Maak ons je Google-favoriet

We zitten om 10:30 uur klaar voor de eerste en enige vrije training op het Marina Bay-stratencircuit. De F1 Grand Prix van Singapore wordt voor de 25e keer gehouden en voor de zeventiende keer op deze locatie, en het is de zeventiende wedstrijd van het wereldkampioenschap van 2026. Het is heet en vochtig, en om het extra lastig te maken, is dit de enige trainingssessie. Het is namelijk een sprintweekend in Singapore. Komt Max Verstappen als beste uit de startblokken? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van Singapore

Sorteer op:

1u geleden

11:33

Verstappen snelste op de mediums

George Russell is de snelste coureur op de softs met een 1:32.274 voor Charles Leclerc, Lando Norris, Lewis Hamilton en Oscar Piastri. Max Verstappen eindigt de vrije training in Singapore als zesde, maar hij is de hoogst geklasseerde coureur op de mediums voor Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Pierre Gasly en Liam Lawson.

We zijn er met de sprintkwalificatie van 14:30 uur weer bij. Tot dan!

1u geleden

11:30

Antonelli zorgt voor gele vlaggen bij einde vrije training

De zwart-witgeblokte vlag valt, maar de gele vlag ook. Kimi Antonelli schiet rechtdoor bij bocht 16 en heeft moeite om terug de baan op te komen. Charles Leclerc schuift ondertussen op naar de tweede positie, 0.198 seconden achter George Russell.

1u geleden

11:28

Norris en Verstappen verbeteren

Lando Norris gaat naar de tweede plek met de snelste tweede sector, maar zit nog een kwartseconde van de 1:32.274 van George Russell af. Max Verstappen is nu de beste op de mediums, meer dan twee tienden onder Kimi Antonelli.

1u geleden

11:27

Russell vindt een boel tijd in laatste sector

George Russell gaat paars in het derde baangedeelte. Met een voorsprong van 0.547 seconden op Lewis Hamilton gaat de Mercedes-coureur richting de eerste tijd met nog vier minuten te gaan.

1u geleden

11:24

Hamilton naar de eerste plek

Lewis Hamilton is nu het snelst op de softs met een 1:32.821. Oscar Piastri vindt een extra paar honderdsten en duikt ook onder George Russell door. Charles Leclerc komt op P4 terecht voor Kimi Antonelli en Max Verstapen. Waar de top vier op de softs staat, doen Antonelli en Verstappen het op de mediums.

1u geleden

11:21

Kwalificatiesimulaties eindelijk begonnen

De topteams komen op de zachtere compounds naar buiten, de één op de softs, de ander op de mediums. George Russell opent de slotfase van de vrije training met een 1:32.864 op softs, 0.034 seconden sneller dan Oscar Piastri, eveneens op het rode rubber.

1u geleden

11:16

Stand met nog kwartier te gaan

De meeste coureurs zijn opnieuw naar de garage gekomen. Gaan we in de slotfase dan eindelijk de kwalificatiesimulaties zien?

  1. Antonelli
  2. Leclerc
  3. Russell
  4. Hadjar
  5. Piastri
  6. Norris
  7. Hamilton
  8. Hülkenberg
  9. Lawson
  10. Verstappen
  11. Gasly
  12. Alonso
  13. Ocon
  14. Lindblad
  15. Bortoleto
  16. Bearman
  17. Sainz
  18. Albon
  19. Stroll
  20. Colapinto
  21. Bottas
  22. Pérez

2u geleden

11:11

Versnellingsbak kapot bij Hülkenberg

Met nog twintig minuten te gaan, blijven de coureurs hun rondjes doen op de harde compound en worden er geen verbeteringen neergezet - alleen Charles Leclerc dan, die opgeschoven is naar de tweede stek. Nico Hülkenberg moet zijn Audi na start-finish stilzetten, aangezien de versnellingsbak de geest heeft gegeven. Dat zorgt kortstondig voor de virtual safety car.

2u geleden

11:04

Frustratie bij Stroll

De meeste coureurs zijn weer op de harde compound naar buiten gestuurd. Aan de Red Bull van Max Verstappen wordt nog hard gesleuteld. Lando Norris schiet rechtdoor bij bocht 9, terwijl Lance Stroll de muur toucheert bij het uitkomen van bocht 3. De Aston Martin-coureur klaagt dat hij richting de eerste bochtencombinatie nauwelijks remmen heeft.

2u geleden

10:59

Stand halverwege vrije training

  1. Antonelli
  2. Russell
  3. Leclerc
  4. Hadjar
  5. Piastri
  6. Norris
  7. Hamilton
  8. Verstappen
  9. Gasly
  10. Alonso
  11. Ocon
  12. Bortoleto
  13. Hülkenberg
  14. Bearman
  15. Sainz
  16. Albon
  17. Stroll
  18. Lawson
  19. Colapinto
  20. Bottas
  21. Lindblad
  22. Pérez

2u geleden

10:57

Mercedes één-twee

Kimi Antonelli en George Russell lopen een tiende harder dan Charles Leclerc en de Zilverpijlen schuiven op naar de eerste twee plekken. Antonelli klokt een 1:33.830. De meeste coureurs komen na de run op de harde compound naar binnen. Het wordt zo dadelijk tijd voor de kwalificatiesimulatie.

2u geleden

10:49

Meer paarse sectoren

Charles Leclerc duikt als eerste in de 1:33. Het is een 1:33.969 om precies te zijn voor de Ferrari-coureur. Hij staat nu weer eerste, 0.067 seconden voor Isack Hadjar en 0.356 seconden voor Kimi Antonelli. Lando Norris en Max Verstappen zakken terug naar P4 en P5, respectievelijk, terwijl Lewis Hamilton rechtdoor schiet bij de eerste bocht.

2u geleden

10:46

Stand na eerste kwartier

Lando Norris is maar liefst zes tienden sneller dan wie dan ook en ook Max Verstappen en George Russell duiken onder de tijd van Charles Leclerc.

  1. Norris
  2. Verstappen
  3. Russell
  4. Leclerc
  5. Hamilton
  6. Antonelli
  7. Hadjar
  8. Piastri
  9. Bortoleto
  10. Gasly
  11. Bearman
  12. Alonso
  13. Ocon
  14. Hülkenberg
  15. Colapinto
  16. Albon
  17. Lawson
  18. Sainz
  19. Lindblad
  20. Stroll
  21. Bottas
  22. Pérez

Alleen Cadillac heeft tot dusver op de mediums gereden. Alle andere coureurs rijden rond op de harde compound.

2u geleden

10:41

Leclerc nu richting de eerste plek

Charles Leclerc met een 1:35.209 evenals Lando Norris, Kimi Antonelli en Lewis Hamilton duiken onder de Red Bulls door. Isack Hadjar gaat naar de vijfde plek en is anderhalf tiende sneller dan Max Verstappen.

2u geleden

10:40

Hadjar ondervindt meer problemen

Het bottoming is "rampzalig" voor Isack Hadjar. Daarnaast noemt hij het gaspedaal 'glad'. Glijdt hij met zijn voet er steeds vanaf? De Frans-Algerijnse coureur komt niet naar binnen en zet een persoonlijke verbetering neer.

Ontdek het op Google Play
x