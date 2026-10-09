George Russell is de snelste coureur op de softs met een 1:32.274 voor Charles Leclerc, Lando Norris, Lewis Hamilton en Oscar Piastri. Max Verstappen eindigt de vrije training in Singapore als zesde, maar hij is de hoogst geklasseerde coureur op de mediums voor Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Pierre Gasly en Liam Lawson.

We zijn er met de sprintkwalificatie van 14:30 uur weer bij. Tot dan!