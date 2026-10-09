We zitten om 10:30 uur klaar voor de eerste en enige vrije training op het Marina Bay-stratencircuit. De F1 Grand Prix van Singapore wordt voor de 25e keer gehouden en voor de zeventiende keer op deze locatie, en het is de zeventiende wedstrijd van het wereldkampioenschap van 2026. Het is heet en vochtig, en om het extra lastig te maken, is dit de enige trainingssessie. Het is namelijk een sprintweekend in Singapore. Komt Max Verstappen als beste uit de startblokken? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.
LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van Singapore
Verstappen snelste op de mediums
George Russell is de snelste coureur op de softs met een 1:32.274 voor Charles Leclerc, Lando Norris, Lewis Hamilton en Oscar Piastri. Max Verstappen eindigt de vrije training in Singapore als zesde, maar hij is de hoogst geklasseerde coureur op de mediums voor Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Pierre Gasly en Liam Lawson.
We zijn er met de sprintkwalificatie van 14:30 uur weer bij. Tot dan!
Antonelli zorgt voor gele vlaggen bij einde vrije training
De zwart-witgeblokte vlag valt, maar de gele vlag ook. Kimi Antonelli schiet rechtdoor bij bocht 16 en heeft moeite om terug de baan op te komen. Charles Leclerc schuift ondertussen op naar de tweede positie, 0.198 seconden achter George Russell.
Norris en Verstappen verbeteren
Lando Norris gaat naar de tweede plek met de snelste tweede sector, maar zit nog een kwartseconde van de 1:32.274 van George Russell af. Max Verstappen is nu de beste op de mediums, meer dan twee tienden onder Kimi Antonelli.
Russell vindt een boel tijd in laatste sector
George Russell gaat paars in het derde baangedeelte. Met een voorsprong van 0.547 seconden op Lewis Hamilton gaat de Mercedes-coureur richting de eerste tijd met nog vier minuten te gaan.
Hamilton naar de eerste plek
Lewis Hamilton is nu het snelst op de softs met een 1:32.821. Oscar Piastri vindt een extra paar honderdsten en duikt ook onder George Russell door. Charles Leclerc komt op P4 terecht voor Kimi Antonelli en Max Verstapen. Waar de top vier op de softs staat, doen Antonelli en Verstappen het op de mediums.
Kwalificatiesimulaties eindelijk begonnen
De topteams komen op de zachtere compounds naar buiten, de één op de softs, de ander op de mediums. George Russell opent de slotfase van de vrije training met een 1:32.864 op softs, 0.034 seconden sneller dan Oscar Piastri, eveneens op het rode rubber.
Stand met nog kwartier te gaan
De meeste coureurs zijn opnieuw naar de garage gekomen. Gaan we in de slotfase dan eindelijk de kwalificatiesimulaties zien?
- Antonelli
- Leclerc
- Russell
- Hadjar
- Piastri
- Norris
- Hamilton
- Hülkenberg
- Lawson
- Verstappen
- Gasly
- Alonso
- Ocon
- Lindblad
- Bortoleto
- Bearman
- Sainz
- Albon
- Stroll
- Colapinto
- Bottas
- Pérez
Versnellingsbak kapot bij Hülkenberg
Met nog twintig minuten te gaan, blijven de coureurs hun rondjes doen op de harde compound en worden er geen verbeteringen neergezet - alleen Charles Leclerc dan, die opgeschoven is naar de tweede stek. Nico Hülkenberg moet zijn Audi na start-finish stilzetten, aangezien de versnellingsbak de geest heeft gegeven. Dat zorgt kortstondig voor de virtual safety car.
Frustratie bij Stroll
De meeste coureurs zijn weer op de harde compound naar buiten gestuurd. Aan de Red Bull van Max Verstappen wordt nog hard gesleuteld. Lando Norris schiet rechtdoor bij bocht 9, terwijl Lance Stroll de muur toucheert bij het uitkomen van bocht 3. De Aston Martin-coureur klaagt dat hij richting de eerste bochtencombinatie nauwelijks remmen heeft.
Stand halverwege vrije training
- Antonelli
- Russell
- Leclerc
- Hadjar
- Piastri
- Norris
- Hamilton
- Verstappen
- Gasly
- Alonso
- Ocon
- Bortoleto
- Hülkenberg
- Bearman
- Sainz
- Albon
- Stroll
- Lawson
- Colapinto
- Bottas
- Lindblad
- Pérez
Mercedes één-twee
Kimi Antonelli en George Russell lopen een tiende harder dan Charles Leclerc en de Zilverpijlen schuiven op naar de eerste twee plekken. Antonelli klokt een 1:33.830. De meeste coureurs komen na de run op de harde compound naar binnen. Het wordt zo dadelijk tijd voor de kwalificatiesimulatie.
Meer paarse sectoren
Charles Leclerc duikt als eerste in de 1:33. Het is een 1:33.969 om precies te zijn voor de Ferrari-coureur. Hij staat nu weer eerste, 0.067 seconden voor Isack Hadjar en 0.356 seconden voor Kimi Antonelli. Lando Norris en Max Verstappen zakken terug naar P4 en P5, respectievelijk, terwijl Lewis Hamilton rechtdoor schiet bij de eerste bocht.
Stand na eerste kwartier
Lando Norris is maar liefst zes tienden sneller dan wie dan ook en ook Max Verstappen en George Russell duiken onder de tijd van Charles Leclerc.
- Norris
- Verstappen
- Russell
- Leclerc
- Hamilton
- Antonelli
- Hadjar
- Piastri
- Bortoleto
- Gasly
- Bearman
- Alonso
- Ocon
- Hülkenberg
- Colapinto
- Albon
- Lawson
- Sainz
- Lindblad
- Stroll
- Bottas
- Pérez
Alleen Cadillac heeft tot dusver op de mediums gereden. Alle andere coureurs rijden rond op de harde compound.
Leclerc nu richting de eerste plek
Charles Leclerc met een 1:35.209 evenals Lando Norris, Kimi Antonelli en Lewis Hamilton duiken onder de Red Bulls door. Isack Hadjar gaat naar de vijfde plek en is anderhalf tiende sneller dan Max Verstappen.
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