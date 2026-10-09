Lewis Hamilton heeft zich kritisch uitgelaten over de manier waarop de Formule 1 tegenwoordig omgaat met regenachtige omstandigheden. In aanloop naar het raceweekend in Singapore laat de Ferrari-coureur optekenen dat regenraces hun vroegere glans zijn kwijtgeraakt door een overdreven voorzichtige aanpak van zowel de wedstrijdleiding als de jongere generatie coureurs.

De uitspraken van de zevenvoudig wereldkampioen volgen kort na de kletsnatte en chaotische race op Sepang van afgelopen zondag, waar een startvertraging van veertig minuten en softwareproblemen het veld parten speelden. Waar coureurs van de oude stempel dergelijke omstandigheden juist omarmen, ziet Hamilton dat het sentiment op de grid de voorbije jaren flink is veranderd. "Regenraces zijn niet meer wat ze geweest zijn, dat is zeker", klinkt het helder over de huidige situatie op de baan.

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Hamilton over voorzichtige nieuwkomers

Hamilton benadrukt dat de wedstrijdleiding van de FIA voortdurend tegenstrijdige berichten binnenkrijgt vanuit de pitstraat zodra de eerste druppels vallen. Volgens de ervaren routinier ligt dat voor een belangrijk deel aan de instelling van de jongere coureurs die de afgelopen jaren zijn binnengekomen. Waar de veteranen het liefst meteen naar buiten gaan, trekken de jongelingen richting de wedstrijdleiding juist veel vaker aan de bel.

"Ik denk dat de mensen die het geheel organiseren steeds voorzichtiger worden", legt Hamilton uit over de gang van zaken tijdens natte sessies. "En de jonge coureurs die in de Formule 1 komen, worden ook voorzichtiger. Wij, de coureurs van de oude stempel, willen doorgaan, terwijl de jongeren liever niet rijden onder zulke omstandigheden, en degenen die de leiding hebben, ontvangen daardoor tegenstrijdige informatie. Zij zijn ook extreem voorzichtig."

Vergelijking met het testtijdperk

De Ferrari-coureur kijkt met weemoed terug op de beginfase van zijn loopbaan, waarin de omstandigheden en het materiaal volgens hem van een heel ander niveau waren. In die periode kregen de teams nog de ruimte om vrijwel onbeperkt testkilometers te maken, waardoor de bandenleveranciers het rubber voor natte banen aanzienlijk sneller en beter konden doorontwikkelen.

"Ik heb een paar geweldige races meegemaakt, zoals in de regen in 2008", herinnert de Ferrari-coureur zich. "Maar toen hadden we ook meer mogelijkheden om te testen. We hadden betere regenbanden, die voortdurend werden ontwikkeld. En ik hou van rijden in de regen." Hamilton, die op dit moment de derde plek in het wereldkampioenschap bezet, ziet de huidige gang van zaken dan ook als een gemis voor de koningsklasse van de autosport.

Karakter tonen op slicks

De zevenvoudig wereldkampioen is van mening dat gevaar en onvoorspelbaarheid simpelweg horen bij het racen op het allerhoogste niveau. Het rijden op een opdrogende of juist natter wordende baan scheidt volgens hem het kaf van het koren, juist omdat de techniek en de data op dat soort momenten ondergeschikt raken aan het pure gevoel en instinct van de rijder.

De Brit vervolgt strijdvaardig: "Ik daarentegen vind dat we in extreme omstandigheden moeten uitrijden. Want dat is wanneer we echt op de proef worden gesteld. Is het riskanter? Absoluut. Maar uiteindelijk maakt dat het een uitdaging. Toen ik aan het einde op slicks op een natte baan reed, hield ik van de uitdaging. Dat is waar racen om draait, wanneer je moet vertrouwen op je instinct. En dat is precies waar je echt het verschil kunt maken. Ik geloof ook dat dat precies is waar ik het verschil heb gemaakt."