Het motorenproject van Red Bull Ford Powertrains boekt onder leiding van Phil Prew tastbare progressie en heeft eerdere scepsis uit de Formule 1-paddock definitief weerlegd. Waar critici vorig jaar nog beweerden dat de nieuwe krachtbron hopeloos achterop zou raken, bewees het motorblok zich in Maleisië direct met snelheid en betrouwbaarheid, zo oordeelt analist en voormalig F1-teammanager Peter Windsor.

De race op het circuit van Sepang leverde Red Bull de allereerste overwinning op als zelfstandig motorfabrikant, nadat een omvangrijk updatepakket voor het chassis en de DM01-krachtbron werd geïntroduceerd. Alle vier de bolides met de Red Bull-Ford-krachtbron – die van Oracle Red Bull Racing en zusterteam Visa Cash App Racing Bulls – wisten uiteindelijk in de punten te finishen. De potentie van de krachtbron komt niet helemaal uit de lucht vallen, aangezien de FIA de power unit van Red Bull al als sterkste had aangewezen.

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Prew oogst lof na vroege scepsis

Engineering director Phil Prew promoveerde begin dit seizoen naar zijn huidige leidinggevende functie en ziet het intensieve ontwikkelingswerk in Milton Keynes direct beloond worden. Ford fungeert binnen het omvangrijke project als partner voor onder meer de hybridesystemen en de software van de 1.6-liter V6-motor. Analist Windsor benadrukt in een uitgebreide analyse op zijn YouTube-kanaal dat hij nooit aan de capaciteiten van Prew heeft getwijfeld.

"Ik heb vanaf de eerste dag al gezegd dat Phil Prew geweldig werk zou leveren bij Red Bull Ford Powertrains", stelt Windsor in zijn nabeschouwing op de race. "Een jaar geleden werd vaak gezegd dat de Red Bull-motor dramatisch zou worden en dat Mercedes de enige optie was. Ik zei toen al dat de Red Bull-motor goed zou worden. Ze hebben namelijk goede mensen en uiteindelijk draait het om mensen."

Windsor ziet solide fundament voor de toekomst

Volgens Windsor toont de recente overwinning klip-en-klaar aan dat de formatie over de juiste mensen beschikt om een technisch hoogstaand project succesvol te maken. Hij bestempelt het energiemanagement van de krachtbron dan ook als buitengewoon sterk. De analist geeft bovendien openlijk toe dat hij in eerdere stadia ten onrechte grote vraagtekens plaatste bij het technisch leiderschap van Pierre Waché, die als technisch directeur de leiding heeft over het chassisontwerp.

De stappen die de renstal momenteel zet, vormen volgens Windsor een waardevolle basis richting 2027. De integratie tussen de chassisafdeling onder Waché en de motordivisie van Phil Prew werpt nu al overduidelijk zijn vruchten af op het circuit.

Mekies blijft waakzaam ondanks succes

Teambaas Laurent Mekies waakt er ondanks de historische zege voor om achterover te leunen. De equipe introduceerde op Sepang weliswaar een effectief pakket aan vernieuwingen, maar Mekies beschouwt automatische dominantie in de komende Grands Prix geenszins als een vanzelfsprekendheid, iets dat Verstappen ook al zei. Volgens de Nederlander is Mercedes nog steeds de absolute benchmark.

Binnen het team van Red Bull geldt de startprocedure momenteel als een van de belangrijkste verbeterpunten waaraan gewerkt moet worden. In Maleisië had Verstappen wederom geen goede start, omdat z'n auto stilviel. Het fabrieksteam richt de blik nu dan ook volledig op de komende wedstrijden om de betrouwbaarheid en pure snelheid van de nieuwe krachtbron verder uit te bouwen.

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