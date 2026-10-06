Max Verstappen heeft met Red Bull Racing zijn eerste overwinning van het seizoen binnengesleept tijdens de Grand Prix van Maleisië. Op het Sepang International Circuit wierpen de recente updates aan de bolide direct hun vruchten af, terwijl concurrent Mercedes na het introduceren van nieuwe onderdelen juist tegen flinke problemen aanliep. Toch houdt Verstappen een slag om de arm.

De zege betekende een welkome opsteker na een wisselvallig begin van het racejaar. Red Bull Racing vond na eerdere ontwikkelingsstappen in Miami, Oostenrijk en Azerbeidzjan de weg omhoog, al kende het team in Japan juist een teleurstellende update. Verstappen bezet op dit moment de zesde plaats in het wereldkampioenschap met 188 punten, waarmee hij op gelijke hoogte staat met McLaren-rijder Lando Norris. De laatste weken gaat het echter voortvarend bij de Nederlander en zijn team.

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Verstappen ziet vooruitgang bij RB22

Verstappen merkt duidelijk dat de RB22 aanzienlijk beter luistert naar zijn stuurinput dan aan het begin van het seizoen. Waar de wagen in China en Japan nog uiterst onvoorspelbaar reageerde bij het insturen van de bochten, zorgt het huidige pakket voor aanzienlijk meer stabiliteit op banen waar bandenslijtage een grote rol speelt. Weliswaar liggen er nog altijd de nodige uitdagingen op de kerbstones, maar de algehele balans is met sprongen vooruitgegaan.

"Het is wel duidelijk dat we veel meer uit de auto halen met de veranderingen die we hebben doorgevoerd. Er komt veel meer uit de auto en hij is ook veel beter te besturen. Dat is wel positief, ook voor volgend jaar", stelt Verstappen over de geboekte progressie in gesprek met de media. "Hoe meer je auto de juiste balans krijgt, hoe meer je kunt pushen en uit de auto kunt halen."

Ondanks de overwinning blijft de Limburger uiterst nuchter onder zijn eigen klassering en de huidige regels in de Formule 1. Verstappen liet zich eerder dit jaar immers kritisch uit over de reglementen en benadrukt dat zijn tevredenheid puur voortkomt uit het gevoel in de cockpit: "Dat heeft er niks mee te maken of ik eerste, zesde of tiende sta. Het is wel altijd fijn als je een auto hebt die meer doet wat je wilt. Dan is het ook wat fijner en vertrouwder om in te rijden."

Mercedes worstelt met asfalt en upgrades

Voor Mercedes draaide het weekend in Maleisië uit op een regelrechte deceptie nadat het team met een nieuw onderdelenpakket aan de start verscheen. Volgens teambaas Toto Wolff leverden de nieuwigheden juist tijdverlies op en was de bolide zo'n drie tot vijf tienden per ronde langzamer. Desondanks gaan de Zilverpijlen nog altijd ruim aan kop in het constructeurskampioenschap met 556 punten, terwijl Red Bull Racing met 298 punten op de vierde plek terug te vinden is.

George Russell liet tijdens de wedstrijd al duidelijk blijken niet te spreken te zijn over het gripniveau op het ruwe asfalt van Sepang, dat hij zelfs vergeleek met het rijden over gravel. Zijn race kwam vijf ronden voor het einde vroegtijdig ten einde door een haperende krachtbron. Teamgenoot en klassementsleider Kimi Antonelli, die met 320 punten het kampioenschap aanvoert, wist de schade met een tweede plek achter de Nederlander nog goed te beperken.

Verstappen heeft de problemen bij de Duitse formatie aandachtig bekeken en denkt dat vooral de baankarakteristieken een doorslaggevende rol speelden: "Ik denk dat zij het altijd wel moeilijker hebben op circuits waar het heel warm is. Ik denk dat we dat even moeten afwachten met hun upgrades in de komende races. Op bepaalde stukken wel. Het asfalt is heel oud en is echt open in bepaalde bochten. Vroeger was het niet zo extreem als nu, maar het is altijd al heel lastig geweest qua oververhitting en bandendegradatie."

Verstappen tempert verwachtingen voor Singapore

Verstappen weigert zich na twee sterke races direct rijk te rekenen en waarschuwt voor de slagkracht van Mercedes in het verdere verloop van het seizoen. De formatie uit Brackley drukte immers een stevige stempel op eerdere races, wat ook blijkt uit de leidende positie van Antonelli en de tweede plaats van Russell in het kampioenschap. Verstappen verwacht dan ook dat Mercedes wel weer terugslaat.

"Ik denk dat zij op heel veel punten heel efficiënt zijn", analyseert Verstappen de situatie bij de concurrent. "We moeten het gewoon race voor race bekijken. Vorig weekend waren ze natuurlijk veel sneller en dat zijn ze eigenlijk het hele seizoen al. Alleen hier is dat niet zo, dus eigenlijk is het meer een off-weekend voor hen."

Geschreven door Jeen Grievink - Brand Owner Met meer dan tien jaar ervaring in journalistiek, marketing en SEO is Jeen de strategische motor achter GPFans NL. Sinds zijn start bij Realtimes in 2016 groeide hij van redacteur naar Brand Owner en hoofdredacteur van het platform. In zijn huidige rol stuurt hij de redactie aan en bepaalt hij de strategische koers van GPFans binnen de internationale Formule 1-media. Bekijk volledige biografie

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