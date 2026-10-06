Verstappen waarschuwde FIA maanden geleden al voor softwareglitch: "Heel apart"
Verstappen waarschuwde FIA maanden geleden al voor softwareglitch: "Heel apart"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen won afgelopen zondag de F1 Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Niet alleen de regen zelf zorgde voor een uitgestelde start, maar ook een opmerkelijke softwareglitch. Die glitch was niet iets wat de FIA en de Formule 1-teams niet hadden aan kunnen zien komen. Sterker nog, Verstappen waarschuwde de paddock maanden geleden al.
De wedstrijd van de koningsklasse op het Sepang International Circuit had om 9:00 uur Nederlandse tijd moeten beginnen, maar uiteindelijk voltooiden ze pas rond 10:40 de eerste ronde. Een hevige tropische bui leidde tot de eerste vertraging. Toen ze eenmaal in het natte wilden beginnen, dook er een softwareglitch op bij verschillende auto's. Onder andere de door Ferrari aangedreven bolides van Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Esteban Ocon kwamen niet vooruit. "Ik druk het gaspedaal in, maar er gebeurt niks!", riep de zevenvoudig wereldkampioen over de boardradio.
De FIA schakelt iets uit
Meer dan een half jaar geleden, in Australië, maakte Verstappen een vergelijkbaar probleem mee. "Ik had een connection error op het stuur, waardoor alles uitviel. Er zijn meerdere van dat soort glitches in de software die jou dan iets niet toelaten", vertelde de Red Bull Racing-coureur toen tegenover Viaplay. "Een paar keer reed ik gewoon vijftig kilometer per uur en niks deed het. Schijnbaar komt dat vanuit de FIA. Als je te laag in de toeren zit, dan schakelen ze iets uit."
Geen probleem van de F1-teams
"Ik weet eigenlijk ook niet hoe het werkt", vervolgde de Limburger. "De FIA, vanuit het oogpunt van wat zij toelaten, schakelt iets uit. Het is heel apart. Het was geen probleem van onze kant. Als je soms andere coureurs er langs laat, kan het zijn dat je heel langzaam moet rijden in de eerste versnelling. En schijnbaar kun je dan een glitch tegenkomen. Je zit dan een paar seconden vast in een modus waarbij niks het doet."
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