Een bijzondere softwareglitch resulteerde in een flinke vertraging rond de F1 Grand Prix van Bahrein in Maleisië. De start van de race moest worden opgeschort en lag uiteindelijk ruim anderhalf uur stil door een combinatie van zware regenval en een verplichte update vanuit de FIA voor de power units. Winnaar Max Verstappen en podiumklant Lewis Hamilton konden na afloop wel hartelijk lachen om de technische problemen.

Wedstrijdleider Rui Marques legde de startprocedure stil nadat de elektronica van verschillende auto's, waaronder de Ferrari van Hamilton, tijdens de formatieronde kuren vertoonde bij de lage snelheden op het kletsnatte asfalt. Hierdoor moest halsoverkop nieuwe software overgezet worden en handmatig in de Formule 1-bolides laden, voordat het veld weer veilig kon worden losgelaten op het Sepang International Circuit.

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Rivalen van Ferrari hadden snellere laptops

Bij de officiële persconferentie werd door de aanwezige media aangestipt dat zo'n bizar lange vertraging voor de start kan gebeuren op het hoogste niveau van de autosport. Hamilton maakte duidelijk dat het niet aan de baanomstandigheden lag, maar puur aan de technische kant. "Nee, maar het was omdat ze de software moesten updaten en die vervolgens in de auto moesten laden. Ik denk dat sommigen snellere laptops hadden dan anderen", zo kon de Brit er nu wel om lachen. Hij finishte de knotsgekke wedstrijd in Maleisië uiteindelijk op het podium na een moeizame openingsfase. Toch bleef de gang van zaken op de grid het gesprek van de dag, aangezien de monteurs weer richting de auto's moesten met kabels en computers om de aanpassingen door te voeren.

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Max Verstappen deelt plaagstoot uit met Oracle

Verstappen sloot zich direct aan bij de lezing van zijn collega en bevestigde dat het inladen van de software de grootste boosdoener was voor het lange oponthoud. "Tja, ik bedoel, Lewis is het er waarschijnlijk mee oneens dat het droog was", opende de viervoudig wereldkampioen grijnzend over de omstandigheden op de baan, om daarna serieuzer in te gaan op de technische hapering. "Ja, dat was de vertraging, gewoon het overzetten van de software, denk ik, voor iedereen."

De Limburger zag vervolgens de kans om de titelsponsor van zijn team in het zonnetje te zetten en een spottend steekje uit te delen aan de concurrentie. Red Bull werkt immers nauw samen met technologiegigant Oracle, dat de servercapaciteit en netwerken van de Oostenrijkse renstal verzorgt. "Weet je, wij werken samen met Oracle, dus we hebben een erg, erg snelle verbinding. Wij hoefden maar een halfuurtje te wachten. Dus misschien hadden sommigen een iets slechtere verbinding", grapt Verstappen met een knipoog.

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