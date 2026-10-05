De coureurs in de Formule 1 maken zich op voor een zware beproeving tijdens de Grand Prix van Singapore. Op het Marina Bay Circuit belooft het van 9 tot en met 11 oktober een ware slijtageslag te worden door tropische temperaturen en een aanzienlijke kans op onweersbuien.

Het zeventiende raceweekend van het seizoen vormt traditioneel al een van de zwaarste evenementen van het racejaar, maar de omstandigheden worden nog eens extra aangescherpt door de opzet als sprintweekend. Bovendien markeert oktober het begin van het zogeheten inter-monsunseizoen in de stadstaat. Dat vergroot de kans op plotselinge en hevige regenval op de 4,927 kilometer lange stratenbaan aanzienlijk.

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Hitte teistert coureurs tijdens openingsdag

Tijdens de start van het raceweekend op vrijdag 9 oktober krijgen de deelnemers direct te maken met extreme warmte wanneer de eerste vrije training en de sprintkwalificatie op het programma staan. De luchttemperatuur bereikt 34 graden Celsius bij een nachttemperatuur van 26 graden Celsius. De gevoelstemperatuur loopt daarbij zelfs op naar 40 graden Celsius, terwijl de maximale UV-index met een score van 11.0 de classificatie 'extreem' krijgt toebedeeld.

AccuWeather waarschuwt voor de openingsdag dan ook met de melding dat voorzichtigheid geboden is bij zware buitenactiviteiten. Hoewel de neerslagkans met 58 procent en een verwachte neerslagduur van een half uur relatief beheersbaar blijft bij een zuidwestelijke wind van 11 kilometer per uur, stelt de combinatie van een torenhoge luchtvochtigheid en warme baantemperaturen direct zware fysieke eisen aan het veld. Binnen het geldende hitteprotocol van autosportbond FIA worden koelsystemen overigens verplicht gesteld wanneer de hitte-index boven de 31 graden Celsius uitkomt.

Onweer bedreigt zaterdagse sessies

Voor zaterdag 10 oktober wijzen de voorspellingen op een kletsnat verloop van de dag waarop zowel de sprintrace als de kwalificatie voor de hoofdrace worden verreden. De kans op neerslag stijgt namelijk naar maar liefst 86 procent, waarbij de officiële verwachting luidt: "Bewolkt; een paar ochtendbuien gevolgd door plaatselijk onweer in de middag."

De dagtemperatuur schommelt zaterdag rond de 32 graden Celsius met een nachttemperatuur van 26 graden Celsius en een gevoelstemperatuur van 37 graden Celsius. Naar verwachting valt er over de gehele dag verspreid zo'n twee uur neerslag bij een matige UV-index van 5.0 en een zuidwestelijke bries van 11 kilometer per uur. Dat maakt de afstelling van de wagens en de keuze tussen slicks en regenrubber op het hobbelige asfalt uiterst delicaat.

Onweersbuien bedreigen Grand Prix

Op zondag 11 oktober, wanneer om 14:00 uur Nederlandse tijd de lichten uitgaan voor de start van de hoofdrace, blijft de dreiging van natte omstandigheden onverminderd aanwezig. De meteorologische vooruitzichten melden voor de racedag immers: "Veel bewolking met een paar onweersbuien."

Voor de racedag geldt een neerslagkans van 60 procent met een geschatte totale neerslagduur van 3,5 uur. De buitentemperatuur tikt wederom 32 graden Celsius aan, bij een gevoelstemperatuur van 38 graden Celsius en een zuidelijke wind van 9 kilometer per uur. In de cockpit kunnen de temperaturen onder dit soort omstandigheden oplopen tot wel 50 à 60 graden Celsius, waardoor coureurs gedurende de race zomaar drie tot vijf kilo aan lichaamsvocht kunnen verliezen.

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