De strijd in het wereldkampioenschap van de Formule 1 verplaatst zich komend weekend naar Azië voor de zeventiende ronde van het seizoen: de GP van Singapore. Max Verstappen en de rest van het veld reizen na de spectaculaire race op Sepang direct door naar het Marina Bay Street Circuit, waar voor het eerst in de geschiedenis een sprintweekend op het programma staat.

De bekende nachtrace wordt verreden van vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober en brengt door de toevoeging van de sprintrace een compleet nieuw programma met zich mee. Voor de coureurs betekent dit minimale voorbereidingstijd op een van de fysiek zwaarste banen op de kalender, waar hitte en verraderlijke muren traditioneel een grote rol spelen.

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Nieuwe opzet op het Marina Bay Street Circuit

Door de introductie van het sprintformat krijgen de coureurs slechts één vrije training van zestig minuten om de juiste afstelling te vinden voor de rest van het weekend. De 4,927 kilometer lange omloop telt negentien bochten en laat nauwelijks ruimte voor fouten. Na de eerste vrije training vindt direct de kwalificatie voor de Sprint plaats. De uitslag van de sprintrace op zaterdagochtend levert punten op, maar bepaalt niet de grid voor zondag. Zaterdagmiddag volgt de traditionele kwalificatiesessie die de startopstelling vormt voor de hoofdrace.

Tijdschema voor het raceweekend

Voor fans in Nederland betekent het tijdsverschil met Zuidoost-Azië dat de sessies overdag te volgen zijn. Vrijdag begint het actieweekend al om 10:30 uur Nederlandse tijd met de eerste en enige oefensessie, waarna om 14:30 uur direct gestreden wordt om de startposities voor de korte zaterdagrace.

Datum Sessie Nederlandse tijd (CEST) Lokale tijd (SGT) Vrijdag 9 oktober 2026 Eerste vrije training (VT1) 10:30 - 11:30 uur 16:30 - 17:30 uur Vrijdag 9 oktober 2026 Sprintkwalificatie 14:30 - 15:14 uur 20:30 - 21:14 uur Zaterdag 10 oktober 2026 Sprintrace 11:00 - 12:00 uur 17:00 - 18:00 uur Zaterdag 10 oktober 2026 Kwalificatie (hoofdrace) 15:00 - 16:00 uur 21:00 - 22:00 uur Zondag 11 oktober 2026 Grand Prix (Race) 14:00 uur 20:00 uur

De hoofdrace op zondag start om 14:00 uur Nederlandse tijd (20:00 uur lokale tijd in Singapore) en beslaat 62 ronden, wat neerkomt op een totale raceafstand van 305,337 kilometer.

Uitzendrechten: waar is de race live te zien?

De Grand Prix is in Nederland niet live te zien op een open televisiezender. Toeschouwers die het weekend willen volgen, zijn aangewezen op de officiële streamingdiensten. In Nederland zijn de vrije training, sprintkwalificatie, sprintrace, kwalificatie en Grand Prix live te volgen via Viaplay of F1 TV Pro, dat eveneens is inbegrepen als je een abonnement hebt bij Viaplay. Deze streamingdiensten zenden alle Formule 1-sessies live uit met Nederlands commentaar. Bij F1 TV Pro kun je daarnaast terecht voor individuele onboardcamera's en boordradio's van alle deelnemers tijdens de sessies.

Verstappen jaagt op ontbrekende zege

Voor Max Verstappen brengt het raceweekend in de stadstaat een specifieke uitdaging met zich mee: het stratencircuit is de enige baan op de huidige kalender waar hij nog nooit wist te winnen. Na zijn overwinning afgelopen zondag in Maleisië staat hij met 188 punten op een gedeelde vijfde plaats in het klassement, samen met Lando Norris.

Tijdens de editie van vorig seizoen ging de overwinning naar George Russell, die vanaf poleposition naar de zege reed. Verstappen eindigde toen op 5,430 seconden als tweede, terwijl Norris als derde over de finish kwam.

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